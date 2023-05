Lions under 16-Mascalzoni del Canale, terzi al prestigiosissimo torneo intercontinentale di Marsiglia

L’agguerrita ‘sinergica’ squadra under 16, frutto della stretta collaborazione tra la LundaX Lions Amaranto e i Mascalzoni del Canale, ha centrato la grande impresa a Marsiglia: livornesi sul podio della classifica di un torneo giovanile intercontinentale che ha visto coinvolte realtà di ben sei nazioni. Hanno partecipato all’evento formazioni in rappresentanza di Portogallo, Spagna, Marocco, Tunisia e, naturalmente, Italia e Francia.

Il‘1° Torneo Mediterraneo di Marsiglia’ si è disputato nell’arco di tre intensi giorni. Un trofeo di alto livello tecnico. Dieci, in tutto, le compagini al via.

Formazioni divise inizialmente in due gironi, ciascuno composto da cinque squadre.

Le partite di tali gironi (quattro gare di 16 minuti per ciascuna formazione) si sono giocate sabato 29 Aprile. Poi nella mattinata di domenica 30 le semifinali e nella mattinata di lunedì Primo Maggio le finali (18 minuti le gare della seconda fase della kermesse).

Così come nella prima parte della stagione agonistica in corso si è registrato per il campionato under 19, la LundaX Lions Amaranto Livorno si è assunta le mansioni di società tutor per i Mascalzoni del Canale, la realtà che riunisce sotto un’unica bandiera Elba, Piombino e Cecina.

La squadra protagonista a Marsiglia era composta da elementi nati nel 2007, cioè al primo anno della categoria under 16.

Nel corso del sabato, la mista LundaX Lions Amaranto / Mascalzoni del Canale ha battuto il Marsiglia, il Casablanca e la formazione francese dei Barbari.

Nel girone, solo una sconfitta, con il Barcellona (0-3). Livornesi secondi nel proprio raggruppamento e dunque chiamati ad affrontare nella semifinale per la parte più nobile del torneo, la prima dell’altro girone, l’Amatori Milano.

Nella giornata di sabato si sono dunque trovate di fronte le uniche due squadre italiane impegnate nell’evento. I meneghini, al termine di una sfida all’insegna dell’equilibrio, si sono imposti 10-7.

Nella finale per la terza posizione, lunedì Primo Maggio, è giunta la ‘rivincita’ sul Barcellona, battuto 5-3. Al di là dell’ottimo ruolino di marcia e al di là della prestigiosa ‘medaglia di bronzo’ conquistata, resta soprattutto per il gruppo livornese, composto da 23 giocatori – 14 dei quali della LundaX Lions Amaranto – e 4 adulti (gli allenatori-accompagnatori Andrea De Marco, Francesco Consani, Alessandro Brondi e Carmine Corazza), un’esperienza di vita e di sport memorabile.

Ecco il lungo elenco dei giocatori della costa toscana di scena sulla Costa Azzurra:

Federico Elia Bulleri (3° linea), Giorgio Cozzolini (ala), Edoardo Giusti (pilone-tallonatore), Mattia Longhi (2°-3° linea), Dominique Manguso (pilone); Vittorio Meini (estremo-mediano), Gianluca Munafò (mediano), Alex Palomba (ala-estremo), Armando Paradiso (ala); Damiano Tecce (pilone), Andrea Torrini (ala), Karol Maria Colucci (2° linea), Davide Zappalà (2° – 3° linea); Zeno De Marco (pilone), Marco Irgolino (2° – 3° linea), Samuele Signorini (pilone – 2° linea), Diego Giudici (mediano – apertura); Alessio D’Angelo (centro – 3° linea), Matteo Gianfaldoni (mediano), Antonio Corazza (centro – ala); Nicolò Poch (ala), Filippo Bani (tallonatore), Tommaso Bianucci (pilone).