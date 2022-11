Home

Lions under 17, 3° successo su 3 nel campionato regionale

28 Novembre 2022

Lions under 17, 3° successo su 3 nel campionato regionale

Livorno 28 novembre 2022

Terzo impegno in questo campionato regionale e terzo successo condito dal bonus-attacco per gli under 17 della LundaX Lions Amaranto.

In questa ultima domenica del mese di novembre, la squadra labronica guidata da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli ha battuto in trasferta (sul terreno dell’Acquedotto di Lucca) i pari età del Valdinievole 39-19. Gli ospiti hanno siglato sei mete, i padroni di casa ne hanno realizzate tre (cinque punti a zero in graduatoria).

La LundaX Lions Amaranto è sola in vetta alla classifica, con concrete possibilità di ritagliarsi belle soddisfazioni anche nelle nuove uscite agonistiche.

Il prossimo impegno è fissato nel fine settimana pre-natalizio (il 17 o il 18 dicembre) in casa con i Cavalieri Prato/Sesto 2.

La (bella) situazione in graduatoria:

LundaX Lions Amaranto 15 p.; Mascalzoni del Canale* 9; Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ e Bellaria Pontedera* 7; Valdinievole 6; Molonlabè* 5; Vasari Arezzo 0. *Mascalzoni del Canale, Bellaria e Molonlabè hanno osservato un turno di riposo e figurano con sole due gare giocate.

Lo schieramento labronico vittorioso a Lucca:

Paradiso; Munafò, Gabbriellini (cap.), Pellegrini, Cozzolini; Giudici (15’ st Belaguer), Meini; Bernardo (11’ st Ungarini), Contini, Bacci; Marchetti, Spagnoli (25’ pt Bianucci); Giusti, Bani (29’ st Manguso), Vernoia (29’ st Tecce). A disp.: Consani N..

Ottimo il primo tempo disputato dalla LundaX Lions Amaranto: all’intervallo, in virtù delle quattro mete (due di Bacci, una di Gabbriellini ed una di Bianucci), condite da sette punti di piede (un piazzato e due trasformazioni) di Giudici, margine di tutta sicurezza (27-0 il punteggio) e bonus-attacco in ghiaccio.

Massimo vantaggio toccato in avvio di ripresa con la meta di Giudici (0-32). Reazione orgogliosa del Valdinievole, che accorcia le distanze (32-12).

Sesta meta livornese (Gabbriellini), trasformata da Balaguer (39-12) e poi nel finale terza meta dei locali per il definitivo 39-19

