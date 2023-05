Home

Lions under 17, altro largo successo

16 Maggio 2023

Livorno 16 maggio 2023

Netto il successo della LundaX Lions Amaranto Livorno under 17 nella sfida esterna con i coetanei del Vasari Junior Arezzo.

L’incontro, valido per la seconda giornata della Coppa Regionale di categoria, si è chiuso sul 3-61.

Ben nove le mete realizzate dai labronici, diretti dal terzetto di allenatori composto da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli. Due mete a testa per Bacci, Giusti e Gabbriellini; a bersaglio anche Giudici (una meta e otto trasformazioni), Bianucci e Vernoia (una meta ciascuno).

La compagine amaranto – nella categoria militano atleti nati negli anni 2006 e 2007 -, dopo aver sfiorato ad inizio annata, nei cosiddetti barrage, il passaggio nel campionato èlite, ha disputato una stagione sugli scudi.

Primo posto nel campionato regionale – il torneo che ha visto al via tutte le squadre toscane non impegnate nel torneo èlite – e ora mirino puntato sulle primissime piazze di questa interessante competizione, la Coppa appunto.

Domenica prossima la LundaX Lions Amaranto – che ha all’attivo 10 punti, cioè il massimo, dopo due giornate – ospiterà il Florentia, nella terza ed ultima fatica della fase a gironi.

Il 28 le finali: la prima del girone 2 incrocerà la armi con la prima del girone 1 (raggruppamento guidato dai Cavalieri Prato/Sesto, la realtà sinergica reduce da un brillante campionato èlite, nel quale è andata ad un passo dall’accesso alla final-eight nazionale).

Altra nota a margine: la (valida) squadra under 17 della LundaX Lions Amaranto forma l’ossatura della squadra under 18 della stagione 23/24, nella quale gli atleti del 2006 e del 2007 saranno affiancati dai classe 2005 (i cosiddetti rientranti; a referto, per ogni gara, non potranno figurare più di otto elementi nati nel 2005).

Come noto, dalla nuova annata, si torneranno a giocare categorie under ‘pari’. Poco da dire sulla partita di Arezzo, nella quale la superiorità ospite è parsa netta fin dalle prime battute.

Un match che – e non è stata certo una sorpresa – si è dimostrato agevole per gli amaranto, chiamati ora a giocare al massimo delle proprie possibilità le ultime due (sicuramente più impegnative) gare di una stagione andata in crescendo.

In terra aretina è stato dato spazio ad elementi poco utilizzati nelle precedenti uscite.

Lo schieramento iniziale:

Torrini; Cozzolini, Giudici, Gabbriellini (cap.), Bani; Bacci, Munafò; Consani, Contini, Bernardo; Vernoia, Spagnoli; Manguso, Giusti, Parziale. Entrati anche: Bianucci, Longhi e Palomba

