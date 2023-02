Home

Sport

Rugby

Lions under 17, tutto facile con il Valdinievole

Rugby

21 Febbraio 2023

Lions under 17, tutto facile con il Valdinievole

Livorno 21 febbraio 2023

Tutto facile per la LundaX Lions Amaranto under 17 nel turno numero dieci del campionato regionale di categoria, il torneo che vede protagoniste le sette squadre toscane non qualificate all’èlite.

Sul rettangolo di gioco amico del ‘Priami’, nella mattinata di questa domenica dalle temperature miti, i ragazzi livornesi classe 2006 e 2007 allenati dal terzetto Francesco Consani – Alessandro Brondi – Giacomo Brancoli hanno travolto 70-0 i pari età del Valdinievole.

Il risultato testimonia l’andamento di un match a senso unico, nel quale già nel corso del primo tempo era in ghiaccio il bonus-attacco.

Gli amaranto, al loro ottavo successo in nove gare, salgono, con i cinque punti racimolati, solitari in vetta alla classifica, anche sfruttando il turno di riposo osservato dall’altra squadra di vertice, il Bellaria Pontedera.

A bersaglio tre volte l’ala Paradiso, due il tallonatore Giusti, l’estremo Meini e il mediano di mischia Munafò ed una ciascuna il centro e capitano Gabbriellini (autore anche di quattro trasformazioni), il terza centro Consani e il pilone Parziale, al rientro dopo un lungo infortunio. Una trasformazione per il mediano di apertura Giudici.

Gli amaranto si sono imposti in scioltezza, rispettando in pieno il pronostico favorevole. Una gara utile per preparare i prossimi appuntamenti. La verità è che la prima piazza del girone si deciderà nello scontro diretto da giocare in trasferta con il Bellaria Pontedera, l’unica formazione che in questa fase stagionale è stata capace di imporsi sugli stessi (validi) labronici.

Lo schierameto under 17 della LundaX Lions Amaranto:

Meini; Paradiso, Gabbriellini, Pellegrini, Cozzolini; Giudici, Munafò; Consani, Bacci, Contini; Vernoia, Spagnoli; Bianucci, Giusti, Parziale. Entrati anche Tecce, Bulleri, Fabozzi, Torrini, Manguso e Palomba.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin