Home

Sport

Rugby

Lions under 18, 5° successo consecutivo e primo posto nel campionato regionale

Rugby

17 Dicembre 2024

Lions under 18, 5° successo consecutivo e primo posto nel campionato regionale

Livorno 17 dicembre 2024 Lions under 18, 5° successo consecutivo e primo posto nel campionato regionale

La rappresentativa under 18 della LundaX Lions Amaranto ha chiuso al primo posto il campionato regionale, il torneo che ha visto coinvolte tutte le sette squadre di categoria toscane non impegnate nell’èlite. Nella settima ed ultima giornata del torneo, la formazione livornese allenata da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Omar Tichetti ha battuto, in trasferta, il temibile UR Firenze ‘2’ 22-27 (tre mete a quattro; un punto a cinque in graduatoria).

L’incontro, con il quale è terminato il 2024 agonistico, si è giocato nel primo pomeriggio di domenica 15 dicembre sul ‘Padovani-Lodigiani’, lo ‘storico’ impianto gigliato di Campo di Marte, situato a fianco dello stadio ‘Franchi’.

I labronici, che si sono assicurati anche il bonus-attacco, hanno ottenuto il massimo, i ‘fatidici’ cinque punti, scrollandosi così di dosso, in classifica, la compagnia dello Scandicci, superato in casa dai Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ 21-22.

In rigoroso ordine alfabetico, i giocatori amaranto a referto nel match di Firenze:

Bani, Bianucci, Contini, Consani, Davini L., De Chirico, Del Nista, Fabbri, Gabbriellini, Giusti; Longhi, Massagli, Meini, Munafò, Palmerini, Parziale, Pavesi, Pellegrini, Santana, Strumi, Torrini, Vernoia. Ospiti volitivi e lucidi in ogni frangente.

In forma tutti i reparti. Mete amaranto di Pellegrini, Consani, Torrini e Giusti, condite da sette punti di piede (un piazzato e due trasformazioni) di Pavesi.

I labronici hanno racimolato, in tutto, nel corso delle sei gare del campionato regionale, 25 dei 30 punti potenzialmente a disposizione. Quella colta a Firenze è stata la quinta vittoria consecutiva.

L’unica sconfitta è giunta al primo turno, in trasferta con lo Scandicci (che peraltro ha terminato il torneo al secondo posto a quota 21).

In questo campionato regionale, era prevista la disputa ‘solo’ di un girone d’andata: ciascuna delle sette squadre ha giocato tre volte e in casa e tre volte in trasferta.

Gli amaranto, che ad inizio stagione, con i previsti barrage, hanno provato – senza successo – ad entrare nel girone èlite, sono in costante crescita. Il primo posto nel torneo toscano consente alla LundaX Lions di passare alla fase interregionale, dove si potrà alzare ulteriormente l’asticella. L’annata può regalare a questi ragazzi, nati nel 2008, nel 2007 e nel 2006 (questi ultimi, sono i cosiddetti ‘rientranti’) ancora non poche soddisfazioni.

Lions under 18, 5° successo consecutivo e primo posto nel campionato regionale