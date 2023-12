Home

Rugby

12 Dicembre 2023

Livorno 12 dicembre 2023 – Lions under 18 ancora imbattuta, con i Centauri pareggio di qualità

Quella del pareggio al termine di una gara è una situazione piuttosto rara nel rugby, ma quando si affrontano due squadre valide e di spessore, che dall’inizio della stagione non conoscono la parola sconfitta, il risultato di parità può rientrare nella logica delle cose.

È finita 14-14 (due mete trasformate per parte) l’incontro giocato questa domenica al ‘Priami’ di Stagno e valido per il recupero della prima giornata del campionato interregionale, girone del centro Italia under 18, tra i padroni di casa della LundaX Lions Amaranto e la realtà sinergica umbra dei Centauri ‘2’.

L’incontro ha pienamente confermato le qualità delle due compagini, capaci di chiudere ai primi due posti, da imbattute, il torneo di inizio stagione, quello che ha visto al via tutte le formazioni toscane ed umbre non impegnate nel campionato èlite.

Gara dai due volti:

prima frazione di marca livornese, ripresa di marca ospite. Il pareggio (senza bonus-attacco) consegna a ciascuna delle due squadre due punti.

Questa la classifica di un campionato che vede protagoniste squadre dal valore simile:

Pesaro e Lyons Piacenza 4 p.; LundaX Lions Amaranto e Centauri ‘2’ 2; Valorugby Emilia 1; Bologna, UR Firenze ‘2’* e Jesi* 0. *UR Firenze ‘2’ e Jesi hanno giocato una gara in meno. Domenica prossima, nell’ultima fatica del 2023, la LundaX Lions Amaranto affronterà in trasferta l’UR Firenze ‘2’.

Nella prima frazione, gli amaranto sfruttano la propria freschezza per realizzare, con il centro Gabbriellini e con Giudici, nella circostanza mediano di mischia, due mete in velocità. L’apertura Giorgi condisce con le due trasformazioni: all’intervallo locali in vantaggio 14-0.

Nella ripresa cambia la musica in campo. I Centauri ‘2’ esercitano un certo predominio territoriale e siglano le due mete trasformate che consentono loro di acciuffare la parità. Nel finale, per gli umbri, dalla piazzola, anche la possibilità di effettuare il sorpasso.

Un calcio che non termine tra i pali. Per la LundaX Lions Amaranto – che proveniva da sei vittorie – è il secondo pari stagionale. Per i Centauri ‘2’, che in precedenza avevano colto cinque successi, è la prima gara pareggiata dell’intera annata.

Lo schieramento amaranto utilizzato di fronte al pubblico amico dagli allenatori Francesco Consani e Alessandro Brondi (coadiuvati dal tecnico della mischia Omar Tichetti):

Meini; Cozzolini, Gabbriellini, Pellegrini, Paradiso; Giorgi, Giudici (23’ pt Bacci); Consani, Contini, Bulleri; Longhi, Vernoia; Parziale (17’ st Manguso), Giusti, Bianucci. A disp.: Bani, Spagnoli, Torrini, Iacopini e Palomba.

