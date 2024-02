Home

Lions Under 18: bel successo esterno (con bonus). E domenica prossima 'evento speciale' al 'Priami'

Rugby

11 Febbraio 2024

Lions Under 18: bel successo esterno (con bonus). E domenica prossima ‘evento speciale’ al ‘Priami’

Livorno 12 febbraio 2024 – Lions Under 18: bel successo esterno (con bonus). E domenica prossima ‘evento speciale’ al ‘Priami’

Brillante e prezioso successo, condito dal bonus-attacco, per la LundaX Lions Amaranto under 18 sul terreno ‘Alterio’ di Fabriano.

Contro i pari età padroni di casa dello Jesi, nel match valido per la sesta giornata del campionato interregionale (il girone che vede al via le otto migliori formazioni del centro Italia non impegnate nel campionato èlite), i ragazzi allenati da Francesco Consani e Alessandro Brondi si sono imposti 17-22 (1 punto a 5 in graduatoria).

Prova di forza: significativo che le quattro mete dei livornesi siano state siglate da atleti di mischia. Tutti i reparti hanno giocato un match ricco di sostanza. Ospiti sempre in vantaggio.

Dopo aver sbloccato la situazione con la marcatura del flanker Lorenzo Porciello (a conti fatti tra i labronici l’unico elemento classe 2005, l’annata dei cosiddetti ‘rientranti’), la LundaX Lions Amaranto ha allungato con la prima marcatura personale del pilone classe 2007 Tommaso Bianucci. 0-10 all’intervallo. In avvio di ripresa, con la meta del terza centro classe 2006 Nicola Consani, trasformata dall’apertura Diego Giudici (del 2007), i livornesi hanno toccato, sullo 0-17, il massimo divario. Jesi, nella parte centrale della seconda frazione, ha siglato due mete non trasformate: 10-17.

La seconda meta personale dello scatenato Bianucci ha consentito ai livornesi di tornare su un margine oltre la soglia del break e di mettere in ghiaccio il bonus-attacco: 10-22. Nel finale, i marchigiani hanno messo a segno la loro terza meta, trasformata, per il 17-22 conclusivo.

Per i locali ‘solo’ il bonus-difesa.

I livornesi, in classifica, consolidano il loro quinto posto in graduatoria, alle spalle delle quattro squadre ‘big’ del girone, in lotta, gomito a gomito, per la prima piazza.

Domenica prossima, nell’ultima di andata, la LundaX Lions Amaranto giocherà in casa con il Bologna (ore 13:00). Partita inserita in una domenica specialissima per il club livornese: al ‘Priami’ sono previste tre gare consecutive (under 17 alle 11:00 e prima squadra alle 15:00), nella giornata in cui, a Stagno, con la presenza della formazione senior e dei dirigenti del Gubbio, verranno ufficialmente illustrati, dagli autori i dettagli del libro, prodotto dallo stesso sodalizio livornese, ‘Anatomia di un terzo tempo, il romanzo a la cronaca’.

Come noto, nel progetto, prosecuzione del romanzo di successo ‘Nel terzo tempo’ di Renzo Pacini – uscito nel 2018 -, ampio spazio è stato dedicato alla partita di andata, giocata lo scorso 22 ottobre, Gubbio – LundaX Lions Amaranto (3° giornata di serie B).

Lo schieramento degli under 18 grande protagonista a Fabriano contro Jesi:

Meini; Paradiso, Gabbriellini, Pellegrini, Torrini; Giudici, Munafò; Consani, Bani, Porciello; Contini (cap.), Vernoia; Parziale, Giusti, Bianucci. Entrati anche: Tecce, Bernardo, Longhi, Perciavalle, Cozzolini, Manguso, Maltinti.

