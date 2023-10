Home

Lions under 18: buon pareggio con l'Unicusano Livorno Rugby '2'

Rugby

10 Ottobre 2023

10 Ottobre 2023

Lions under 18: buon pareggio con l'Unicusano Livorno Rugby '2'

Livorno 10 ottobre 2023 – Lions under 18: buon pareggio con l’Unicusano Livorno Rugby ‘2’

Nello sport della palla ovale, il pareggio è risultato piuttosto raro e quando si registra diventa difficile giudicare il famoso bicchiere come ‘mezzo pieno o mezzo vuoto’.

Nella circostanza – nella giornata di apertura della Fase Qualificazione del cosiddetto torneo regionale (nel quale sono protagoniste, divise inizialmente in due gironi, sette squadre toscane e due umbre), nel derby giocato, sotto un caldo sole, nel primo pomeriggio di questa domenica d’ottobre sul rettangolo di gioco amico del ‘Priami’ di Stagno – per la LundaX Lions Amaranto, al cospetto dei ‘cugini’ dell’Unicusano Livorno Rugby ‘2’, il pari è da considerare un buon risultato.

La squadra allenata da Francesco Consani e Alessandro Brondi, peraltro alle prese con qualche assenza, ha giocato un buon match. A conti fatti, il risultato di parità, 15-15, è da considerare equo e giusto.

Per ‘i padroni di casa’ due mete (a bersaglio il terza linea Nicola Consani ed il mediano di apertura Vittorio Meini), condite da cinque punti di piede (un piazzato ed una trasformazione) dell’estremo Armando Paradiso.

Tre le mete – e nessun punto di piede – per i biancoverdi ‘ospiti’.

Pareggio, dunque, senza bonus-attacco per le due squadre labroniche (due punti per ciascuna in classifica): Per la LundaX Lions Amaranto restano concrete le possibilità di lottare per il vertice del torneo (nel quale sono attive tutte le formazioni non impegnate nel campionato èlite di categoria).

La classifica dopo la prima giornata: Mascalzoni del Canale e Centauri ‘1’ 5 p.; LundaX Lions Amaranto e Unicusano Livorno Rugby ‘2’ 2; Bellaria Pontedera 0; Valdinievole -4.

Domenica prossima, al ‘Corsaro’ di Uzzano, gli amaranto renderanno visita al Valdinievole, che figura con una penalizzazione di 4 punti per la rinuncia della gara esterna (a Portoferraio) contro i Mascalzoni del Canale.

Lo schieramento amaranto nell’esordio del nuovo campionato:

Paradiso; Cozzolini, Gabbriellini, Pellegrini, Torrini; Meini, Munafò; Consani (v.cap.), Contini (cap.), Bulleri (27’ pt Manguso); Longhi, Vernoia, Giusti, Bani, Bianucci.

A disposizione: Tecce, Melani, Zampini, Maltinti, Palomba e Tampucci.

Nella categoria sono protagonisti atleti nati nel 2007, 2006 e 2005 (questi ultimi sono i cosiddetti ‘rientranti’ e possono, al massimo, trovare spazio, nel referto gara, in otto; nella circostanza solo un giocatore del 2005 della LundaX Lions Amaranto figurava nella lista).

