Home

Sport

Rugby

Lions under 18 cedono sul terreno del Valorugby

Rugby

22 Gennaio 2024

Lions under 18 cedono sul terreno del Valorugby

Livorno 22 gennaio 2024 – Lions under 18 cedono sul terreno del Valorugby

Fatale il peso rilevante del pacchetto avversario. La LundaX Lions Amaranto under 18, che nelle sue precedenti gare giocate in questa stagione in trasferta aveva sempre vinto, ha ceduto, 49-14, sul terreno dei pari età del Valorugby Emilia, al cospetto di una realtà tra le più blasonate d’Italia (la prima squadra reggiana, come noto, è tra le protagoniste del campionato A Elite, il massimo torneo domestico).

Per i livornesi guidati da Francesco Consani e Alessandro Brondi si è trattata della seconda sconfitta del torneo: guarda caso anche la precedente era giunta contro una compagine con tanto pedigree (i Lyons Piacenza).

L’incontro con il Valorugby si è disputato nella frazione di Iano, nel comune di Scandiano, in provincia di Reggio; sfida valida per la quarta giornata del campionato interregionale, il torneo che vede al via le migliori otto compagini under 18 delle regioni del centro Italia, non impegnate nell’èlite di categoria.

Un campionato di alto livello, che sta consentendo ai labronici (classe 2007, 2006 e 2005; questi ultimi sono i cosiddetti rientranti) di acquisire importanti esperienze e di crescere.

Per il Valorugby, che ha siglato sette mete, tutte siglate di forza da elementi del pacchetto e tutte trasformate, il massimo della posta (i cinque punti relativi al successo condito dal bonus-attacco); per la LundaX Lions Amaranto, a bersaglio con due mete (autori il seconda linea Mattia Longhi ed il mediano di apertura Federico Perciavalle, entrato nella ripresa; trasformazioni dell’apertura titolare Diego Giudici e del centro Lorenzo Giorgi), nessun punto.

La situazione in graduatoria: Pesaro 19 p.; Valorugby 16; Lyons Piacenza 15; Bologna 12; LundaX Lions Amaranto 6; Centauri 2; UR Firenze ‘2’* e Jesi* 0. *UR Firenze ‘2’ e Jesi hanno una partita in meno. Gara generosa degli ospiti, al cospetto di una formazione molto solida.

Lo schieramento livornese: Meini; Torrini, Giorgi, Pellegrini, Paradiso; Giudici, Munafò; Consani, Contini (cap.), Bernardo; Vernoia, Longhi; Parziale, Giusti, Bianucci. Entrati anche: Bani, Tecce, Bacci, Perciavalle, Zampini, Cozzolini, Maltinti.

Foto Dalia Del Nista

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin