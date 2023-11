Home

Lions under 18 imbattuti: successo a Gubbio e primo posto in classifica al termine della fase

Rugby

6 Novembre 2023

Livorno 6 novembre 2023 – Lions under 18 imbattuti: successo a Gubbio e primo posto in classifica al termine della fase

Da imbattuta, con un ruolino di quattro vittorie ed un pareggio e ben 21 punti all’attivo sui 25 potenzialmente a disposizione, la LundaX Lions Amaranto under 18 ha chiuso al primo posto il girone 1 di Qualificazione del campionato territoriale di categoria, il torneo con protagoniste le squadre della Toscana e dell’Umbria non impegnate nell’èlite.

Nell’ultima fatica della prima parte della stagione, sul terreno di gioco ‘Cambio Coppiolo’ di Gubbio, contro la sinergica formazione umbra dei Centauri ‘1’, i ragazzi di Francesco Consani e Alessandro Brondi si sono imposti 10-17 (due mete a tre).

Per i labronici una prima piazza meritatissima, frutto di cinque prestazioni ricche di sostanza. Gli amaranto, dopo due settimane di riposo, giocheranno il 19 (in trasferta) e il 26 novembre (in casa, al ‘Priami’ di Stagno) le gare di semifinali di questa fase: incroceranno le armi con la seconda dell’altro girone di Qualificazione (o UR Firenze’31 ‘2’ o Cavalieri Prato/Sesto ‘2’).

Nella successiva fase dell’annata, le migliori compagini del campionato tosco-umbro entreranno nella cosiddetta fase interregionale 1, dove affronteranno altre solide realtà del centro Italia.

Per mettere al sicuro il primo posto, la LundaX Lions Amaranto, a Gubbio, poteva anche accontentarsi di un solo punto.

I livornesi non si sono però limitati al ‘compitino’ e al termine di una sfida intensa e convincente, sul pullman, di punti, ne hanno caricati quattro, quelli relativi al successo non condito dal bonus-attacco (un solo punto, per effetto del cosiddetto bonus-difesa, per gli avversari).

Gli ospiti, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 10-12 (mete del mediano di mischia Munafò e del trequarti centro Gabbriellini, con l’aggiunta di una trasformazione dal mediano di apertura Giorgi), hanno allungato, nella ripresa con la meta del pilone Bianucci.

Lo schieramento amaranto:

Meini; Paradiso (12’ st Bani), Gabbriellini, Pellegrini, Giudici; Giorgi, Munafò; Consani (cap.), Bacci (1’ st Cozzolini), Bulleri; Longhi, Vernoia; Parziale (29’ st Manguso), Giusti, Bianucci. In panchina Tecce, Tampucci, Maltinti e Melani. In attesa del recupero di domenica prossima tra Unicusano Livorno ‘2’ e Mascalzoni del Canale (match decisivo per la seconda piazza), questa la classifica del girone 1: LundaX Lions Amaranto 21 p.; Centauri ‘1’ 13; Unicusano Livorno ‘2’ 12; Mascalzoni del Canale 11; Bellaria Pontedera 10; Valdinievole* -3. *Valdinievole sconta 4 punti di penalizzazione.

