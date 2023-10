Home

17 Ottobre 2023

17 Ottobre 2023

Lions under 18, netto successo a Uzzano

Livorno 16 ottobre 2023 – Lions under 18, netto successo a Uzzano

Livornesi corsari sul campo.. ‘Corsaro’. Nella seconda giornata del girone 1 della Fase Qualificazione del cosiddetto campionato regionale (il torneo che vede in lizza le formazioni toscane ed umbre che non partecipano all’èlite di categoria), la LundaX Lions Amaranto under 18, sul campo ‘Fabrizio Corsaro’ di Uzzano, contro i pari età padroni di casa del Valdinievole, ha giocato una gara di spessore.

Rispettando il pronostico favorevole della vigilia, i ragazzi allenati da Francesco Consani e Alessandro Brondi si sono imposti in modo piuttosto largo.

Il confronto si è chiuso sul 7-69 (0-50 all’intervallo). Il successo, condito dal bonus (in ghiaccio già a metà primo tempo) consente di alimentare le speranze di chiudere il raggruppamento in una delle prime due posizioni e dunque disputare la semifinale d’area, fase che, a sua volta, determinerà le squadre che poi parteciperanno alla seconda fase interregionale.

A Uzzano, i labronici hanno globalmente realizzato 11 mete (1 per i locali).

La LundaX Lions Amaranto si è inizialmente presentata con:

Meini; Cozzolini, Gabbriellini, Pellegrini, Paradiso; Giorgi, Munafò; Consani, Contini, Bulleri; Longhi, Vernoia, Manguso, Bani, Bianucci. Entrati anche: Tecce, Giudici, Melani, Bacci, Maltinti, Zampini e Tampucci.

Punti amaranto siglati da Paradiso (tre mete e tre trasformazioni), Gabbriellini (due mete e una trasformazione), Giorgi (tre trasformazioni), Giudici (una trasformazione) Meini, Munafò, Consani, Cozzolini, Bacci e Longhi (una meta ciascuno).

Domenica prossima alle 12:30, al ‘Priami’, la LundaX Lions Amaranto under 18, nel derby della costa, ospiterà i Mascalzoni del Canale, attualmente primi in graduatoria.

La classifica dopo due giornate, nel girone 1: Mascalzoni del Canale 9 p.; LundaX Lions Amaranto e Unicusano Livorno 7; Centauri ‘1’ 5; Bellaria Pontedera 0; Valdinievole -4.

