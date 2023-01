Home

Lions Under 19 battuti a Firenze, l'allungo dei locali negli ultimi minuti

16 Gennaio 2023

Lions Under 19 battuti a Firenze, l’allungo dei locali negli ultimi minuti

Livorno 16 gennaio 2023

La LundaX Lions Amaranto under 19 resta in scia fino a metà secondo tempo.

Poi, nell’ultimo quarto di partita incassa tre evitabili mete che la condannano ad una sconfitta piuttosto severa.

La squadra livornese cede sul prato del ‘Mario Lodigiani’ contro i pari età locali del Firenze’31.

Nell’arco dei 70’ di gioco, i gigliati hanno messo in mostra una buona organizzazione in tutti i propri reparti ed hanno legittimato l’affermazione.

Il punteggio conclusivo di 38-12 (6 mete a 2; 5 punti a 0 in classifica), tuttavia, punisce oltremodo le ingenuità degli ospiti.

L’incontro era valido per la quarta giornata, penultima di andata, del cosiddetto campionato regionale di categoria, il torneo – con al via anche una compagine non toscana, quella del Perugia – nel quale sono impegnate le formazioni non qualificate nel girone èlite. La LundaX Lions Amaranto under 19, che nell’ultima di andata del torneo osserverà un turno di riposo, tornerà in campo il 12 febbraio, per render visita all’altra formazione gigliata del raggruppamento, quella del Florentia. In questa annata, la LundaX Lions Amaranto è società tutor dei Mascalzoni del Canale, il club che ha sede a Piombino e che raccoglie le forze delle realtà del sud della provincia di Livorno (Elba inclusa). Sono attivi in amaranto elementi rugbisticamente nati e cresciuti in società differenti: solo migliorando l’amalgama tra tali (validi) atleti si potranno ottenere buoni risultati.

I mezzi per finire in crescendo la stagione non mancano. Contro il Firenze’31, la LundaX Lions Amaranto gioca con caparbietà nella prima parte del primo tempo: 7-7 al giro di boa del primo tempo (per gli ospiti meta del centro Tedeschi trasformata dall’apertura Giorgi). Poi i locali scavano un mini-solco: 19-7 all’intervallo. Nella prima parte della ripresa, la meta del terza centro Vannucci consente agli ospiti di tornare a distanza di break (19-12). Nel finale, il Firenze’31 appare più lucido, sigla la meta-bonus e poi effettua l’allungo definitivo. Lo schieramento amaranto utilizzato inizialmente dagli allenatori Salvatore Fusco, Antonio Risaliti e Simone Piacentini: Batistoni; Kaminsky, Bernini, Tedeschi (cap.), Tamburro; Giorgi, Casalini; Vannucci, Di Termini, Castagnini; Hernadez, Quercioli; Angemi, Zugaj, Pistolesi. Entrato nel primo tempo Lunardi. Entrati nella ripresa Iacopini, Pannocchia e Ercolani. In panchina anche Diversi.

