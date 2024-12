Home

3 Dicembre 2024

Livorno 03 dicembre 2024 Lions under 6, piccole mete per tanto divertimento

Meglio di così il mese di dicembre non poteva iniziare. Nella mattinata di questa fredda ma assolata domenica, i bambini degli under 6 (classe 2019) e delle Prime Mete (classe 2020) della LundaX Lions Amaranto si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel riuscitissimo evento ‘Festival-raggruppamento’ ospitato dalla Scintilla Pisa nel suo impianto di via Pratello.

Gli amaranto, nell’occasione mischiati con gli amici-concittadini degli Etruschi, si sono simpaticamente confrontati, in successione, con il Gispi Prato ‘1’, con il Bellaria Pontedera ‘2’, con i padroni di casa della Scintilla Pisa e con il Lucca.

Al via della kermesse, che ha regalato tanti sorrisi e tanto divertimento a tutti i partecipanti (allegria che ha coinvolto anche i numerosi adulti assiepati a bordo campo), anche Elba, Bellaria ‘1’, Gispi ‘1’ e Titani/Versilia.

Quattro i bambini degli under 6 della LundaX Lions Amaranto schierati all’ombra della Torre Pendente: Domenico Blasio, Filippo Martina, Leonardo Ledda e Mattia Baconcini. E quattro i bambini della categoria Prime Mete: Christian Ascione, Elio Montagnani, Emanuele Gambino e Enea Tamburini. Soddisfattissime delle risposte degli atleti e delle esperienze vissute in questo primo giorno del mese di dicembre appaiono l’allenatrice-educatrice Manola De Martino e la dirigente Mariateresa De Rosa.