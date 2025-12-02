Home

Lions under 6 Prime Mete e under 12, le partite del fine settimana

2 Dicembre 2025

Lions under 6 Prime Mete e under 12, le partite del fine settimana

Livorno 2 dicembre 2025 Lions under 6 Prime Mete e under 12, le partite del fine settimana

Lions under 6 e Prime Mete

I più giovani rappresentanti della grande famiglia dei Lions Amaranto Livorno sono in costante ed inarrestabile crescita. Gli under 6 (i classe 2020) e le Prime Mete (classe 2021) sono attivi, in questa prima parte della stagione, in vari raggruppamenti/festival, organizzati, su vari campi del Granducato, dal Comitato Toscano della FIR. L’annata proseguirà per tali rugbisti alle primissime armi con nuovi raggruppamenti e teminerà a primavera con tornei interregionali. Una stagione, per i ‘leoncini’ iniziata sotto un’ottima stella. I labronici, nella mattinata di questa ultima domenica del mese di novembre, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti nel raggruppamento svoltosi sul campo della Scintilla Pisa. Al via del riuscitissimo evento – concluso con un apprezzato terzo tempo – nove squadre. Una kermesse all’insegna del puro divertimento e dell’amicizia. Come di consueto gli under 6 hanno disputato mini-incontri, mentre le Prime Mete si sono distinti in attività ludiche. Tutti in meta e tutti vincitori: sia i bambini protagonisti delle numerose gare, sia i numerosi adulti assiepati a bordo campo. Soddisfattissime del clima respirato all’ombra della Torre Pendente appaiono Manola De Martino, Vittoria Porri e Lucrezia Russomanno, le allenatrici-educatrici, che, coadiuvate dalla dirigente Mariateresa De Rosa, stanno guidando, in modo impagabile, questi piccoli-grandi atleti amaranto. A Pisa, clima idilliaco e tanti sorrisi per tutti quanti. È compito difficile non innamorarsi del rugby dopo aver vissuto mattinate così belle…. Nelle fila degli under 6, hanno giocato, nella squadra livornese, Christian Ascione, Emanuele Gambino, Matteo Lorenzoni, Elio Montagnani e Thomas Lucarelli mentre nella squadra delle Prime Mete hanno trovato spazio Filippo Scalsini, Alessandro Paganelli e Leonardo Zantino.

Lions Amaranto Livorno under 12

Nella città della Piaggio, l’under 12 dei Lions Amaranto Livorno ha innestato le marce alte ed è viaggiata a tutto gas. Nel raggruppamento ospitato nella mattinata di questa ultima domenica del mese di novembre sul campo della polisportiva della Bellaria Pontedera, la rappresentativa labronica dei classe 2014 e 2015 ha pienamente confermato le importanti qualità già messe in mostra nelle precedenti uscite. Al via del riuscito evento pontederese, si sono presentate otto squadre, divise in due gironi. I Lions Amaranto hanno giocato nel raggruppamento ‘A’, ed hanno affrontato, in successione, i padroni di casa del Bellaria, la sinergica formazione del Rosignano/Grosseto/Elba ‘1’ e la mista Cecina/Piombino. Nel girone ‘B’ protagoniste invece Titani Viareggio, Lucca/Etruschi Livorno, Gambassi/Bellaria e Rosignano/Grosseto/Elba ‘2’. Ciascuna gara è durata 16 minuti (due tempi da otto). Un raggruppamento di qualità, che ha coinvolto numerosi sodalizi toscani. I Lions Amaranto under 12, al di là del buon bottino di mete messe a segno nel corso delle tre gare giocate, sembrano aver imboccato la strada giusta: l’annata dei labronici è iniziata e si sta sviluppando sotto un’ottima stella. Soddisfatti i due allenatori-educatori Denise Bargagna e Marco Milianti: non mancano ai loro giocatori entusiasmo, determinazione e attaccamento alla maglia. L’elenco degli atleti amaranto grandi protagonisti a Pontedera: Mattia Vitiello, Davide Litrico, Davide Bargellini, Sole Bartoli, Andrea Vaglini, Andrea Sardi, Ian Testi, Samuele Fraschetti, Edoardo Mamberti, Leon Quarto, Giorgio Formichini, Francesco Pinna, Francesco Borgioli, Giulio Guerrera, Lorenzo Cabella, Gabriele Ferrari.

