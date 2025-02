Home

5 Febbraio 2025

Lions under 8 al raggruppamento al campo Priami

La festa dello sport si è consumata domenica mattina al campo ‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale della LundaX Lions Amaranto.

Presso l’impianto di via Marx, poche ore prima del confronto di B tra la prima squadra livornese e il San Benedetto, si è svolto un riuscitissimo raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia) riservato agli under 8.

Al via dell’evento, perfettamente organizzato dalla società di casa, otto squadre, in rappresentanza di quattro sodalizi. La parte del leone – è proprio il caso di dirlo – l’hanno fatta.. i leoncini della LundaX Lions Amaranto, che si sono presentati con ben 20 atleti, divisi in tre rappresentative.

Al via dell’evento anche due formazioni del Cecina, due del Bellaria Pontedera ed una della Scintilla Pisa.

Una kermesse all’insegna del puro divertimento: nessuno ha conteggiato le mete registrate nel corso delle varie partite giocate tra le otto compagini.

I sorrisi dei bambini hanno simpaticamente coinvolto i tanti adulti assiepati a bordo campo. Una domenica mattina memorabile per tutti quanti.

Questi gli atleti amaranto, classe 2017 e 2018, protagonisti, sotto la guida degli Ilaria Arrighi e Lisa Sicilia e Giacomo Marchi nel proprio ‘fortino’:

Giorgio Pierini, Diego Landucci, Alessandro Angiolini, Lorenzo Lombardi, Jacopo Bargellini, Dario Chiappe, Giacomo Lembo; Jonas Buti, Giorgio Madrigali, Jacopo Montauti, Luigi Ascione, Liam Quarto, Leonardo Bulgaron, Joele Ceselli, Alessandro Volpini; Leonardo Bertolini, Emilio Moretti, Tommaso Augusti, Nicolò Mannucci, Ehtan Cavallin Della Vista.