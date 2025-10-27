Home

Lions Under 8, grande festa al Priami con 62 bambini

27 Ottobre 2025

Grande festa dello sport nell’ampissima struttura dell’‘Emo Priami’ di Stagno, dal gennaio 2019 splendido quartier generale dei Lions Amaranto Livorno. La festa si è consumata nella mattinata di questa ultima domenica del mese di ottobre, per merito degli under 8.

In totale 62 bambini – nati negli anni 2018 e 2019 – in rappresentanza di sei società toscane, si sono simpaticamente sfidati, in un clima di grande divertimento ed amicizia.

Un riuscito raggruppamento, nel quale i sorrisi mostrati dai giovanissimi rugbisti nel corso delle varie mini-partite hanno coinvolto anche i tanti adulti assiepati a bordo campo.

Una mattinata memorabile per tutti: per i piccoli atleti e per i loro accompagnatori. Oltre ai Lions Amaranto padroni di casa, si sono presentati all’evento il Lucca, gli Etruschi Livorno, il Bellaria Pontedera, la Scintilla Pisa e l’Elba.

Annotazione a margine: pur non potendo giocare, due atleti della roster amaranto, Laerte Spoto e Tommaso Giusti, hanno accompagnato i loro compagni durante tutta la mattina, portando avanti lo spirito del rugby e dimostrando il vero significato di essere squadra.

I giocatori dei Lions under 8, guidati dagli allenatori-educatori Ilaria Arrighi, Vincenzo Liguori, Giacomo Marchi e Nicola Consani, in campo in questa ‘grande festa dello sport’: Mattia Baconcini, Leonardo Ledda, Jacopo Bargellini, Filippo Martina, Leonardo Bulgaron, Ethan Cavallin Della Vista, Federico Vallerini, Domenico Blasio, Mattia Pierozzi, Leon Bernardi, Lorenzo Lombardi, Mattia Bushi.