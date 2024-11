Livorno 26 novembre 2024 Lions under 8, “I magnifici sette”

I ‘magnifici sette’ sono i giovanissimi ‘leoncini’ classe 2017 e 2018. I ‘magnifici sette’ si sono ritagliati un ruolo da protagonisti anche fuori dal continente.

L’under 8 dei Lions Amaranto, in campo, con sette elementi. Ha disputato – e non certo come semplice comprimaria – un riuscito raggruppamento sul terreno ‘Andrea Scagliotti’ di Portoferraio.

In tutto, al via dell’evento, tenutosi nella fredda mattinata di questa ultima domenica del mese di novembre, sei formazioni: due squadre locali – l’Elba ‘Blu’ e l’Elba Verde’ –, il Bellaria Pontedera, la Scintilla Grosseto, lo Scandicci e, appunto, la LundaX Lions Amaranto.

Superfluo sottolineare come tutti i numerosi mini-incontri effettuati tra le sei compagini siano stati giocati senza assilli per il risultato tecnico, ma anzi in un clima di vera amicizia. Il divertimento ed i sorrisi hanno reso memorabile per tutti quanti – giocatori e accompagnatori – l’intensa mattinata.

Per gli atleti livornesi, guidati dagli allenatori-educatori Biagio Lembo e Massimo Russo, coadiuvati dai dirigenti Stefano Anderlucci e Mariateresa De Rosa, una nuova tappa di una stagione iniziata sotto i migliori auspici.

L’elenco dei giocatori amaranto schierati in terra elbana:

Francesco Anderlucci, Alessandro Volpini, Luigi Ascione, Alessandro Angiolini, Giacomo Lembo, Lorenzo Lombardi, Leonardo Bulgaron.