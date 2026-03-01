Home

Lions under 8 protagonista nel raggruppamento di Pisa

1 Marzo 2026

Lions under 8 protagonista nel raggruppamento di Pisa

Livorno 1 marzo 2026 Lions under 8 protagonista nel raggruppamento di Pisa

Per i leoncini labronici il mese di marzo non poteva iniziare meglio. Nella mattinata di questa domenica, sotto un gradevole sole, i Lions Amaranto Livorno under 8 si sono resi protagonisti di un riuscito raggruppamento svoltosi all’ombra della Torre Pendente. Un evento all’insegna del puro divertimento: una vera e propria festa dello sport, con mille sorrisi. Un grande entusiasmo, che ha simpaticamente coinvolto i numerosi adulti presenti a bordo campo. Grazie all’ampia rosa a disposizione, gli allenatori-educatori dei Lions Amaranto Ilaria Arrighi e Vincenzo Liguori hanno potuto schierare due squadre. Al via del raggruppamento, sul campo comunale ‘Gemignani’, nell’impianto della Scintilla Pisa Rugby, oltre alle due formazioni amaranto, anche la mista Scintilla – Apuani, una rappresentativa dell’Elba e due formazioni del Livorno Rugby. Le sei compagini hanno dato vita ad un girone all’italiana: ciascuna squadra ha affrontato le altre cinque in mini-incontri decisamente vivaci. Nella quinta giornata dell’intensa mattinata, c’è stato spazio per il derby in famiglia Lions A vs Lions B. Nessuno – ovviamente – ha conteggiato le numerose mete realizzate nel corso delle quindici partite globalmente disputate.

Tutti i rugbisti in campo sono risultati vincitori; tutti quanti contenti di festeggiare il gioco della palla ovale anche nel corso dell’apprezzato terzo tempo allestito dalla società locale. La stagione dei Lions under 8 – e più in generale di tutte le rappresentative propaganda amaranto – è iniziata e si sta sviluppando sotto una splendida stella. I giocatori labronici grandi protagonisti sul campo della Scintilla Pisa: Lorenzo Lombardi, Joele Ceselli, Dario Chiappe, Leonardo Bulgaron, Ethan Cavallin Della Vista, Jacopo Bargellini, Leon Bernardi, Edoardo Gasparri, Mattia Pierozzi, Leonardo Ledda, Filippo Martina, Domenico Blasio, Mattia Baconcini, Federico Vallerini, Laerte Spoto, Francesco Grassi.

