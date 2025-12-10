Home

Sport

Rugby

Lions under 8 protagonisti a Portoferraio

Rugby

10 Dicembre 2025

Lions under 8 protagonisti a Portoferraio

Livorno 10 dicembre 2025 Lions under 8 protagonisti a Portoferraio

L’appuntamento fuori dal continente è stato faticoso, ma ha regalato tante soddisfazioni. Gli under 8 dei Lions Amaranto si sono ritagliati, nella mattinata di questa prima domenica del mese di dicembre, un ruolo da protagonisti nel raggruppamento in programma a Portoferraio. Sul campo elbano ‘Andrea Scagliotti’, i giovanissimi leoncini, guidati dagli allenatori-educatori Ilaria Arrighi e Vincenzo Liguori (nella circostanza assenti gli altri due tecnici Giacomo Marchi e Nicola Consani, i giocatori della prima squadra impegnati nella partita di B, a Gubbio) si sono messi in grande evidenza. Il raggruppamento, che ha coinvolto ben sei compagini della Toscana occidentale, si è ben presto trasformato in una gioiosa festa dello sport. Lontano dalla tensione tipica di ‘drammatiche partite di spareggio’, tutti i numerosi giovanissimi atleti (classe 2018 e 2019) presenti si sono divertiti non poco. Sei le formazioni impegnate: Elba, Lions 1, Lions 2/Grosseto, Livorno Rugby, Bellaria Pontedera e Cecina. In tutto, nel corso dell’intensa mattinata – conclusa con l’apprezzato terzo tempo – dodici le partite giocate. Ciascuna formazione ha disputato quattro gare. Superfluo sottolineare come nessuno abbia conteggiato le mete registrate: tutti vincitori. Risulta difficile non innamorarsi del gioco del rugby dopo raggruppamenti del genere: splendidi i sorrisi di questi piccoli-grandi atleti. Ben 12 i giocatori under 8 dei Lions Amaranto allo ‘Scagliotti’. Si tratta di: Dario Chiappe, Mattia Baconcini, Jacopo Bargellini, Leon Bernardi, Filippo Martina, Mattia Bushi, Elia Finocchietti, Ethan Cavallin Della Vista, Lorenzo Lombardi, Mattia Pierozzi, Leonardo Letta, Laerte Spoto.