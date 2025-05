Home

Lions under, i risultati delle partite di questo fine settimana

19 Maggio 2025

Livorno, 19 maggio 2025 Lions under, i risultati delle partite di questo fine settimana

Lions under 6

I ‘fantastici 4’ hanno sfidato anche la pioggia. I ‘fantastici 4’ sono Christian Ascione, Elio Montagnani, Domenico Blasio e Matteo Lorenzoni, gli atleti della LundaX Lions Amaranto under 6 che, sotto la guida delle allenatrici-educatrici Manola De Martino e Vittoria Porri, coadiuvate dalla dirigente Mariateresa De Rosa, hanno partecipato questa domenica mattina, sul terreno in sintetico ardenzino ‘Maneo’ ad un simpatico raggruppamento, con protagoniste formazioni della costa.

Oltre alla LundaX Lions Amaranto ed ai padroni di casa dell’Unicusano Livorno, era al via del riuscito evento pure il Cecina. Le tre squadre si sono sfidate in una sorta di ‘mini-campionato’, con girone d’andata e ritorno. In tutto sei le partite in programma, quattro per ciascuna compagine. A questi livelli – tra gli under 6 giocano atleti classe 2019 -, nessuno conteggia le mete messe a segno nel corso degli incontri.

Sono gare all’insegna del sorriso e del divertimento. Un clima inimitabile, nel quale sono sistematicamente coinvolti i numerosi adulti assiepati a bordo campo. Nonostante la pioggia, la domenica mattina trascorsa sul rettangolo di gioco di via Settembrini è stato per tutti quanti memorabili e denso di forti emozioni.

Gli under 6 amaranto torneranno in scena per l’attesissima sesta edizione del torneo societario ‘I’ m a Lion’, in programma nell’arco di tre giorni, da sabato 30 maggio a lunedì 2 giugno. Sono previsti tornei under 16, 14, 12, 10, 8 e, appunto, 6. In particolare, il trofeo della categoria degli under 6 avrà luogo nella giornata di sabato 30 e vedrà al via, oltre ai padroni di casa, anche il Noceto, il Frascati, lo Scandicci e il Lucca.

Rugby touch. 2 squadre Lions Amaranto protagoniste dell’evento ospitato al ‘Priami’

Una vera e propria festa dello sport, baciata dal sole. La nona e penultima giornata del campionato toscano touch di rugby si è svolta in un clima di puro divertimento ed è stata caratterizzata da mille sorrisi.

L’evento è stato ospitato sul campo centrale del plesso ‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale dei Lions Amaranto Livorno. È stata la stessa realtà livornese a coordinare il mini-torneo.

Una competizione che, sia pur ufficiale e sia pur organizzata dal comitato toscano della FIR, non prevede una vera classifica generale. Al rugby touch possono partecipare davvero tutti: femmine, maschi, giovani, giovanissimi e meno giovani. Non sono previste mischie, nè placcaggi: l’unico modo per fermare l’avversario in corsa è ‘toccarlo’, con il cosiddetto ‘touch’.

Nella circostanza, grazie all’ampia rosa, i Lions Amaranto hanno presentato due squadre. L’allenatore dei labronici, Alessandro Brondi, nelle due formazioni, ha utilizzato questi 13 atleti:

Stefano Oro, Silvia Mentessi, Enrico Sanna, Arianna Vallese, Martina Bardelli, Luca Brondi, Danio Spagnoli, Francesco Prestinari, Gennaro Guerrera, Emanuele Prestinari, Vittorio Abbiuso, Chiara Mattei, Adriano Sampaolo.

Al via del raggruppamento due squadre del Lucca (che hanno utilizzato nelle proprie fila anche due elementi del Valdelsa), una rappresentativa della Scintilla Pisa ed una mista Taccovale Firenze/Bellaria Pontedera.

Un pomeriggio vissuto senza frenesie, nel quale il conteggio delle mete messe a segno in ogni singolo incontro è passato, per tutti quanti, in secondo piano. Il campionato regionale touch si chiuderà sabato 7 giugno sul terreno del Bellaria Pontedera. Dovrebbe tornare in quella occasione in campo anche una rappresentativa del Gispi Prato, assente a Stagno.

Lions Amaranto under 16 prima al torneo interregionale 3° Trofeo Isola d’Elba – Pesciolino

Solo successi con, globalmente, 64 punti realizzati e nessuno incassato: l’under 16 della LundaX Lions Amaranto, con una striscia di quattro brillanti vittorie su quattro, ha ottenuto il primo posto nel 3° Trofeo Isola d’Elba – Pesciolino – memorial Andrea Scagliotti ‘Juba’, svoltosi nella giornata di domenica 18 maggio a Portoferraio.

La squadra livornese allenata da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani, anche fuori del continente, ha confermato tutte le proprie qualità, già emerse nel campionato interregionale girone 2 – il torneo, chiuso al secondo posto, che ha visto protagoniste le migliori sette realtà di categoria del centro Italia non impegnate nell’èlite – e, successivamente, nella Coppa Toscana Pegaso – una competizione che sta alternando gare ‘classiche’ a quindici a raggruppamenti ‘seven’ -.

A Portoferraio, nel riuscito torneo interregionale ‘Pesciolino’, gli amaranto sono stati implacabili e… implaccabili. Le otto formazioni al via della kermesse sono state inizialmente inserite in due raggruppamenti.

La LundaX Lions, nel proprio girone, ha affrontato (e battuto) tre squadre non toscane: in successione liquidati in modo perentorio, in mini-partite, i lombardi dell’Orio al Serio ‘1’ 24-0, i veneti del Valopolicella 17-0 e i piemontesi del CUS Torino 17-0.

La prima piazza nel girone ha permesso agli amaranto di qualificarsi alla finale, dove ha incrociato le armi con la realtà dell’Unicusano Livorno/Elba (in questa stagione, tra gli under 16, il club biancoverde svolge opera di tutoraggio nei confronti della squadra isolana).

Derby intenso, con la LundaX Lions concreta in ogni fase ed abile nel trovare con due piazzati l’allungo vincente.

Gli amaranto si sono imposti, con merito, 6-0 e, nel tripudio, hanno conquistato, caricato sul traghetto e poi portato nella propria sede, presso l’‘Emo Priami’ di Stagno, la coppa più ambita, quella della prima piazza.

La positivissima stagione della LundaX Lions Amaranto si concluderà proprio sul campo amico di via Marx; domenica prossima ultimo impegno nella Coppa Toscana Pegaso e lunedì 2 giugno, ci sarà spazio per l’attesissimo torneo internazionale ‘I’m a Lion’, che, per la categoria, oltre ai padroni di casa, coinvolgerà anche; Kiev, Ternana, Biella, Scandicci; Falchi Lomellina, Crete Senesi e Recco. Sarà bello, dopo aver trionfato a Portoferraio, esaltarsi anche tra le mura di casa…

I giocatori grandi protagonisti sul terreno elbano ‘Scagliotti’:

Manuel Maroni, Michele Mugnaini, Nicola Montino, Gabriele Pannocchia, Achille Botti, Alessandro Carminelli, Lorenzo Casalini, Christian Ricci; Daniele Fabozzi, Morgan Pannese, Gabriele Archibusacci, Karim Niang, Diego Bellandi, Tommaso Bertolini, Maurizio Biagi, Samuel Fugi, Gregorio Guidi; Mattia Mazzei, Michele Paradiso, Manuel Trezza, Tommaso Agretti, Mattia Cinquini, Davide Bandieri, Luca Brondi e Filippo Cioli; in supporto Diego Baldaccini e Filippo Serafini.

Lions U18

Fare di più, contro la validissima prima della classe, era oggettivamente difficile. Nel suo terzultimo impegno stagionale, coinciso con l’ultima gara da giocare in trasferta, la LundaX Lions Amaranto under 18 ha perso sul terreno dei Lyons Piacenza.

Una sconfitta (38-5 il risultato, 5-0 in classifica) che non scalfisce quanto di buono combinato nel corso della lunga annata agonistica. I livornesi allenati da Francesco Consani e Omar Tichetti stanno giocando, con buonissimi risultati, il torneo interregionale di categoria, il campionato che vede al via le migliori otto squadre del centro Italia non impegnate nell’èlite.

I labronici, che nelle restanti due fatiche riceveranno la visita del Fano (domenica prossima alle 14:30) e del Pesaro (nel recupero di domenica 8 giugno), occupano una brillante quarta piazza in graduatoria.

La classifica dopo la sesta giornata del girone di ritorno:

Lyons Piacenza 54; Bologna 53; Modena 48; LundaX Lions Amaranto Livorno* 27, Parma ‘2’** 22 Pesaro* 19; Scandicci 14, Fano* 10. *LundaX, Pesaro e Fano una partita in meno; **Parma ‘2’ una partita in meno e quattro punti di penalizzazione.

A Piacenza sono stati gli ospiti a sbloccare la situazione, grazie alla meta di Nicola Consani, l’avanti classe 2006, che, al pari dei suoi coetanei Contini, Parziale, Gabbriellini, Vernoia e Pellegrini e al pari del 2007 Meini, ha avuto l’onore di indossare la maglia della prima squadra nel corso dell’ultimo campionato di B. Poi gli emiliani hanno operato il sorpasso (12-5 all’intervallo) per scavare il solco definitivo nel corso della ripresa.

Sul piano dell’impegno, nessun appunto da muovere agli amaranto, che si sono confrontati con una solidissima realtà, composta anche da atleti nel giro della nazionale giovanile.

I Lyons hanno legittimato la loro prima piazza in classifica.

Questi i giocatori livornesi a referto nel match giocato sulle sponde del Po:

Bani, Bianucci, Contini, Consani, Cozzolini, Fabbri, Giusti, Giudici, Longhi, Massagli, Meini, Munafò, Manguso, Maltinti, Pavesi, Palmerini, Parziale, Pellegrini, Santana, Strumi, Torrini.

