Home

Provincia

Cecina

“Lippi dentro o fuori? Quali le reali intenzioni del PD?”

Cecina

16 Ottobre 2023

“Lippi dentro o fuori? Quali le reali intenzioni del PD?”

Cecina (Livorno) 16 ottobre 2023 – “Lippi dentro o fuori? Quali le reali intenzioni del PD?”

Stupore e sconforto accompagnano la vita politica di chi ‘governa’ la città

Lippi si dichiara riabilitato e “chiede” di riprendere il timone della città. Dall’altro lato, un PD, quello cecinese, che a luglio irresponsabilmente non chiede le dimissione del sindaco scoperto a comprare cocaina dichiarando di aspettarlo nuovamente in Comune ed oggi “minaccia” di far cascare la Giunta se il sindaco torna”.

Lo dichiara la deputata e consigliera comunale di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea:

“Quando nel mese di luglio il sindaco è stato trovato in possesso di sostanza stupefacenti per uso personale, sono stata la prima a evidenziare che fosse necessario un passo indietro e che il ruolo istituzionale ricoperto non fosse compatibile con una tale condizione

A suo tempo, però, fu lo stesso PD a fare quadrato attorno a Lippi, mantenendolo in carica, e consentendogli di intraprendere il proprio percorso di riabilitazione, seppur nel comprensibile imbarazzo generale.

Appare quindi anomalo, oggi, questo atteggiamento di diffidenza e chiusura, che invece andava assunto allora.

Il Pd, ancora una volta, dimostra di non avere una chiara e definita linea politica e assume atteggiamenti ambivalenti in circostanze in cui, invece, chiarezza e coerenza dovrebbero animarne le azioni, per rispetto nei confronti dell’elettorato. E mi riferisco al fatto che a luglio il partito non ha ravveduto ragioni per sfiduciarlo avvalorando la temporaneità dell’impedimento, presupposto di un futuro rientro.

Oggi invece non vorrebbe farlo rientrare, considerando solo adesso tale scelta inopportuna o rischiosa.

Quali sono quindi le intenzioni reali del Pd?

Sfiduciare Lippi indipendentemente dal fatto che lui rientri o meno o rimanere coerente con quanto deciso a luglio? Oppure attenderne il rientro, dato che nessuno può impedirglielo, per sfiduciarlo paradossalmente con una mozione unitaria con l’opposizione?

Come intende procedere il partito rispetto al fatto che il Sindaco ha dichiarato di volersi dimettere creando un evidente problema politico per il suo schieramento?

Tale ambiguità non è accettabile rispetto al concetto di buona politica, che dovrebbe invece prevalere in una sana amministrazione”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin