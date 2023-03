Lippi e Giani sul campo del Cecina: “Soddisfazione per i rossoblu passati in Eccellenza”

Cecina (Livorno) 26 marzo 2023

“E’ con soddisfazione che saluto il ritorno del Cecina nella massima divisione regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo allo stadio Rossetti di Cecina nel pomeriggio di oggi prima dell’avvio della gara tra Sporting Cecina e Urbino Taccola Uliveto; valida per la penultima giornata del campionato di Promozione, ultimo turno casalingo per la formazione rossoblu, con il passaggio alla superiore categoria dell’Eccellenza già acquisita da alcune settimane. Il Cecina, detto per inciso, in passato ha militato a lungo in Serie C.

“Fa piacere – ha proseguito Giani – vedere che il buon lavoro svolto dalla società calcistica e dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’impianto stanno dando, hanno dato, ottimi risultati.

L’augurio è che l’esempio di Cecina possa essere seguito da altre realtà toscane.

Al di là dello strepitoso risultato del campo, con una promozione ottenuta con largo anticipo rispetto alla fine del campionato, in questa città ci sono infatti tutti i presupposti per fare bene nel mondo del calcio e più in generale a livello sportivo e sociale”.

Il sindaco di Cecina, Samuele Lippi che ha accompagnato sul campo il presidente Giani aggiunge:

“La comunità di Cecina non può che ringraziare i rossoblu per aver dato lustro alla nostra città. Sono orgoglioso di loro. Ringrazio il presidente Giani per le belle parole spese nei nostri confronti”.

A fare gli onori di casa, il presidente del club, Fabrizio Zazzeri, che ha ringraziato le autorità per la presenza e non ha nascosto l’impegno “entusiasmante ma non semplice” che aspetta adesso la società rossoblu.

Sul sintetico di ultima generazione di Cecina, oltre a tutti i soci del Cecina e ad altri rappresentanti istituzionali locali, sono intervenuti anche il presidente e il vicepresidente del Comitato regionale toscano della Lega nazionale dilettanti, Paolo Mangini e Bruno Perniconi, che hanno avuto parole di elogio per l’impresa compiuta dai ragazzi del tecnico Sebastiano Miano.