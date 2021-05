Home

7 Maggio 2021

Lippi tenta di scongiurare la zona rossa, emessa ordinanza

Livorno 7 maggio 2021

Rischio zona rossa, Samuele Lippi sindaco di Cecina comunica alla cittadinanza le nuove disposizioni:

“I recenti dati sui positivi che hanno riportato Cecina ben oltre la soglia di emergenza con un indice di contagiositร salito oggi a 284

I numeri sui posti letto Covid e sulle terapie intensive Covid allโ€™ospedale di Cecina sono completamente occupati con la contestuale etร media dei pazienti notevolmente abbassata

Questa situazione ci hanno spinto a prendere immediati provvedimenti ๐ž ๐š ๐œ๐ก๐ข๐ž๐๐ž๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข.

Questa mattina ho convocato infatti una serie di incontri per scongiurare il ritorno alla zona rossa, rinforzando la catena dei controlli per far scendere quindi il numero dei contagi.

๐‚๐Ž๐๐“๐‘๐Ž๐‹๐‹๐ˆ

Domani e domenica dal pomeriggio fino al coprifuoco la Polizia Municipale insieme ai volontari della Pubblica Assistenza, della Misericordia e dellโ€™Anfi coordinati dalla Protezione Civile del Comune svolgeranno azioni di controllo anti-assembramento e sensibilizzazione distribuendo mascherine nelle aree piรน sensibili quali il centro e il lungomare.

๐‚๐Ž๐‹๐‹๐€๐๐Ž๐‘๐€๐™๐ˆ๐Ž๐๐„

Abbiamo chiesto e sollecitato le associazioni di categoria che si sono rese disponibili a farsi portavoce presso i loro associati perchรฉ vigilino e sensibilizzino i propri clienti e avventori sul rispetto delle regole dentro e fuori le loro attivitร .

Noi, come Amministrazione Comunale, ricordiamo intanto ancora una volta a tutti di rispettare il distanziamento, evitare assembramenti di qualsiasi genere, igienizzarsi le masi ed indossare la mascherina.

๐“๐‘๐€๐‚๐‚๐ˆ๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž

Con il responsabile del Dipartimento di Igiene Pubblica di Cecina questa mattina abbiamo concordato iniziative comuni per rafforzare il tracciamento dei contatti dei positivi

Con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado abbiamo affrontato la questione delle segnalazioni dei casi Covid in ambito scolastico che ha portato alla firma di un’ordinanza per fare in modo che, non appena appresa la notizia di uno studente positivo in una classe, venga subito avvisato il Comune.

In questo modo sospenderemo immediatamente le lezioni in attesa della conferma del tampone e delle relative prescrizioni impartite dalla Asl.

Qua https://bit.ly/3h5IYQh trovate tutte le informazioni sullโ€™ordinanza”.

