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Cronaca

L’ippodromo Caprilli è autorizzato a svolgere la stagione estiva

Cronaca

7 Luglio 2026

L’ippodromo Caprilli è autorizzato a svolgere la stagione estiva

Livorno 7 luglio 2026 L’ippodromo Caprilli è autorizzato a svolgere la stagione estiva

Livorno, l’ippodromo Caprilli autorizzato per la stagione estiva: si parte il 10 luglio

Finalmente è ufficiale: l’ippodromo Caprilli di Livorno è autorizzato a svolgere la stagione estiva di corse. Il disciplinare ADM è stato formalmente sottoscritto e la procedura è stata completata con successo. Il documento è stato inviato alla Questura di Livorno per il rilascio del TULPS, il permesso necessario per l’attività.

Le operazioni per la dichiarazione dei partenti si svolgeranno mercoledì 8 luglio, in vista dell’inizio ufficiale della stagione di corse previsto per venerdì 10 luglio.

Un importante passo avanti per l’ippodromo e per gli appassionati delle corse a Livorno, che potranno finalmente godere degli eventi estivi in programma.