Lipu Cruma Livorno libera rapaci a villa Corridi

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025 Lipu Cruma Livorno libera rapaci a villa Corridi

Lipu Cruma Livorno – liberazione rapaci

domenica 16 febbraio 2025 c/o Villa Corridi – Livorno

Alla presenza di un numeroso e interessato pubblico di tutte le eta’, e dopo i discorsi introduttivi di Nicola Maggi, direttore del centro Cruma di Livorno, e della Vice-sindaco del Comune di Livorno, dottoressa Libera Camici, i volontari Lipu hanno proceduto alla liberazione di 5 rapaci, nei mesi scorsi portati al centro livornese al Cisternino, e curati con dovizia dal personale sanitario, dopo essere stati vittime di incidenti di varia natura

Si tratta di 3 Gheppi (Falco tinnunculus) e 2 Poiane (Buteo buteo), stupendi esemplari che, dopo le cure e la riabilitazione, sono tornati in liberta’, prontissimi a solcare i cieli con i loro possenti e sofisticati voli

Un momento molto importante per l’ambiente faunistico, la reintroduzione negli habitat e’, allo stesso tempo, una forma di equilibrio verso l’ambiente e la catena alimentare, e una grande emozione per tutti i presenti, operatori e pubblico

Come sempre, un plauso va a Lipu e alle sue genti, che in modo incessante si prendono cura di tanti animali, i quali, sfortunatamente, perdono le loro capacita’, trovando poi chi si attiva per il recupero e le necessarie attenzioni per poi ritrovare l’elemento piu’ importante, la liberta’

E un ringraziamento va al Comune di Livorno, per il supporto

Il centro Cruma, inoltre, istituisce dei corsi atti all’introduzione al recupero degli animali in difficolta’, aperti a tutti coloro che vogliono apprendere i rudimenti di una pratica sempre piu’ importante. Il corso e’ gratuito, e’ richiesta solo l’iscrizione a Lipu

info e contatti a: https://www.facebook.com/crumalipu

testo e photogallery di:

Marco Grassi

fotografo naturalista

socio e volontario Lipu