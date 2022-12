Home

Provincia

Isole

Capraia

l’Isola di Capraia porta il progetto Isole Verdi a Roma all’evento annuale PNRR 2022

Capraia

5 Dicembre 2022

l’Isola di Capraia porta il progetto Isole Verdi a Roma all’evento annuale PNRR 2022

Isola di Capraia (Livorno) 5 dicembre 2022

Si è svolto a Roma il primo Evento annuale PNRR 2022 organizzato dalla Commissione europea e dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze, degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

L’Isola di Capraia ha portato a Roma la sua testimonianza come esempio virtuoso nella progettazione e attuazione dei progetti PNRR, in particolare il Progetto Isole Verdi.

Dopo gli interventi del Ministro Giorgetti, del Ministro Fitto e del Commissario europeo all’Economia Gentiloni, la Sindaca Marida Bessi ha introdotto la realtà dell’isola e del suo capitale naturale, unico e di grande valore nella sinergia con la comunità e ha illustrato lo stato dell’arte dei finanziamenti che Capraia è riuscita ad ottenere, menzionando tra i tanti il PNRR Borghi e i diversi altri progetti che il Comune sta portando avanti.

Riguardo al progetto Isole Verdi che porterà sull’Isola 4.844.849,00 € sono stati illustrati gli interventi principali tra cui: l’adeguamento del centro di raccolta, l’implementazione del sistema di mobilità sostenibile, la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione più performante e ampliabile e la sostituzione di diversi tratti di condotta idrica, interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e la riduzione delle isole di calore e infine la creazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) associata a una infrastruttura per il monitoraggio e la gestione.

La sindaca ha concluso l’intervento lanciando una sfida per il futuro: Capraia come modello di sviluppo innovativo, sostenibile e replicabile per le nuove generazioni, basato su formazione e ricerca, con al centro il rilancio e la crescita della sua comunità.

Dopo l’intervento della Sindaca, Capraia è stata indicata e apprezzata da Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, come una “best pratice” e hanno ricordato Capraia nei propri interventi anche il direttore della task force Ripresa e Resilienza della Commissione europea Von Breska e Marco Ravazzolo di Confindustria

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin