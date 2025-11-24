Home

24 Novembre 2025

Livorno, 24 novembre 2025“L’ispettorato del lavoro sia messo in grado di funzionare appieno” domani presidio

Martedì 25 novembre dalle 9 alle 11 si terrà un presidio di lavoratrici e lavoratori davanti alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) di Livorno, in via Fiume 30. L’iniziativa è organizzata da Fp-Cgil, Uilpa e Usb nell’ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale per chiedere che l’Ispettorato sia messo in grado di funzionare appieno. Servono innanzitutto investimenti per gratificare il personale per il lavoro che svolge e per la responsabilità che ha.

Occorre rendere l’INL più attrattivo rinnovando contratti che garantiscano la crescita degli stipendi e del loro potere d’acquisto, e introducendo misure adeguate incentivanti così da arginare la mobilità verso altri enti del personale soprattutto nuovo assunto. Proprio per questo l’incremento del personale è diventato urgenza impellente mentre l’ultimo concorso da ispettore tecnico si sta rivelando un sostanziale fallimento in grado di coprire forse la metà dei posti messi a bando, e problemi simili – se non più gravi – ci son per il personale amministrativo.

Occorre inoltre ammodernare la struttura informatica che, a distanza di anni, appare ancora eccessivamente fragile e ancora troppo incompleta e soprattutto non adeguata ai tempi e incapace di mettere a disposizione gli strumenti necessari a partire dalle banche dati.

Riteniamo inoltre opportuno superare la logica svilente dei numeri nelle attività di vigilanza e tornare ad un approccio più incentrato sulla qualità. Fondamentale infine coinvolgere tutto il personale nelle attività, in una progettualità e in una visione organizzativa che oggi appare, invece, troppo appannata e confusa. Un INL e una vigilanza sul lavoro che funzioni a pieno regime è alla base di un sistema produttivo sano e sicuro.

Fp-Cgil, Uilpa, Usb