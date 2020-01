L’Istituto scolastico “Sacro Cuore” apre le porte!

Home

9 gennaio 2020

Livorno – L’Istituto scolatico “Sacro Cuore” apre le porte! Quando? Sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 9,00 Dove? In Via Cecconi, 25

Che cosa dovrei aspettarmi? Beh, questo ce lo dirai tu al termine della tua visita!

L’Istituto “Sacro Cuore” vanta la particolarità di avere al suo interno i tre plessi principali per accudire, educare e formare il bambino fino alla scelta della Scuola Secondaria di primo grado.

Il nostro Nido d’Infanzia, rinnovato e sempre attento ai bisogni della primissima infanzia, è un ambiente molto accogliente e familiare. Le educatrici qualificate renderanno sereni questi primi momenti importantissimi sia per il bambino che per la famiglia.

La Scuola dell’Infanzia vanta due sezioni per classe d’età: pulcini, pesciolini, orsetti, delfini, leoni e balene accompagneranno il bambino fino alla Scuola Primaria.

Inoltre, sono attivi numerosi laboratori durante l’orario delle attività settimanali: ricordiamo il Laboratorio di Colore e Manipolazione, il preferito dai bambini più piccoli!

Il Laboratorio Musicale e L’Educazione Motoria, due momenti molto formativi tenuti da insegnanti qualificati in materia. Diamo, inoltre la possibilità di iniziare fin da piccoli ad approcciarsi alla lingua inglese, grazie all’insegnante madrelingua.

Un nostro punto di forza è senz’altro la continuità formativa che si viene a creare tra tutti i nostri plessi! Attualmente stiamo portando avanti, sia la continuità tra Nido e Scuola dell’Infanzia, sia tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. In questo ultimo caso, è interessante vedere come già i bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, riescano ad approcciarsi egregiamente, non solo con le insegnanti ma anche con i laboratori proposti! Giusto per citare un esempio, il Laboratorio di Robotica: un punto di forza della nostra Scuola Primaria.

Ed eccoci arrivati quindi, all’ultima tappa del nostro percorso virtuale attraverso i corridoi del nostro Istituto: la Scuola Primaria!

In un mondo che ci vuole sempre più tecnologici e all’avanguardia, abbiamo scelto, come Istituto, di puntare molto su questa nuova disciplina che è la Robotica. I nostri insegnanti stanno partecipando a corsi di formazione e di aggiornamento per permettere loro di portare in classe attività sempre più particolari e complesse per ogni classe di età!

Oltre a questo, abbiamo un ricco programma di attività anche per la Scuola Primaria: si va dal Laboratorio scientifico in cui facciamo dei veri e propri esperimenti scientifici, al nuovissimo Laboratorio storico-geografico in cui vengono approfonditi quegli argomenti che non meritano di rimanere scritti soltanto su una pagina del testo! Abbiamo, inoltre, un Laboratorio linguistico molto avanzato con postazioni di ascolto singole e di gruppo.

È davvero difficile riuscire a riassumere la nostra offerta formativa in poche righe, quello che possiamo dirvi è che se volete approfondire trovate il PTOF online e se invece siete curiosi di incontrarci dal vivo, vi aspettiamo Sabato alle 9,00 ! a presto!