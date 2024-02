Home

L'Italia sul tetto d'Europa del Karate, Bombardi conquista l'oro a squadre

Arti Marziali

15 Febbraio 2024

L’Italia sul tetto d’Europa del Karate, Bombardi conquista l’oro a squadre

Livorno 15 febbraio 2024 – L’Italia sul tetto d’Europa del Karate, Bombardi conquista l’oro a squadre

L’Italia sul tetto d’Europa del Karate.

La Nazionale Italiana Giovanile della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM ha conquistato il cuore d’Europa durante il Campionato Continentale, tenutosi dall’09 all’11 febbraio presso l’impianto sportivo della capitale Tbilisi, in Georgia.

Nella competizione della specialità tecnico/dimostrativa del Kata “forma” a squadre, per la classe Cadet/Juniores (16-17 anni), l’Italia ha presentato una formazione composta da 4 atleti, tra questi Leonardo BOMBARDI atleta in forza all’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Durante le eliminatorie, la squadra italiana ha dominato con uno standard prestativo evidente. Nel percorso del proprio girone, ha superato brillantemente la Turchia e Croazia, per poi primeggiare nella tanto attesa finale contro la forte squadra della Spagna, conquistando così il titolo di Campione d’Europa a squadre.

Nella specialità del Kumite,” combattimento a contatto controllato”, il giovane atleta Jacopo CITI dell’ASD 187 ha conquistato la 9ª posizione nella classe Cadetti (14-15 anni), peso – 52 Kg. Tuttavia, durante il combattimento con un atleta georgiano, Jacopo ha subito un temporaneo infortunio che gli ha impedito di proseguire la competizione per la medaglia di bronzo, grazie ai ripescaggi.

La delegazione italiana, composta dallo staff dirigenziale, dai tecnici, dagli ufficiali di gara e dagli atleti, ha riportato a casa 4 medaglie d’oro 2 medaglie d’argento e 9 medaglie di bronzo.

Per gli atleti dell’ASD Esercito – 187 Folgore, continua il percorso nel circuito della graduatoria di merito “ranking 2024” per la selezione del team Italia, che si prepara per il Campionato del Mondo previsto a Jesolo – Venezia nel prossimo mese di ottobre.

