30 Marzo 2022

L’Italia una Repubblica fondata sull’emergenza? “Libertà” in piazza. No green pass, no guerra, no caro vita

Livorno 30/03/2022

L’Italia è una repubblica fondata sull’emergenza?

Noi di Libertà Livorno non siamo d’accordo. L’emergenza consente di aggirare i meccanismi decisionali democratici, e la gestione di queste emergenze ha un unico comune denominatore: la distruzione della società, delle nostre attività e dei nostri risparmi.

Il marchio verde non dev’essere “allentato”: dev’essere cancellato totalmente e mai più riproposto in nessuna forma.

Inoltre, l’art. 11 della nostra Costituzione recita “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Anche un recente sondaggio IPSOS indica che solo il 31% degli italiani è favorevole all’invio di armi all’Ucraina, e solo il 5% è favorevole a un intervento militare.

E allora a nome di chi parla Draghi quando decide di inviare “aiuti anche militari” dopo aver ascoltato e applaudito l’intervento di un altro presidente di dubbia legittimità come Zelensky? E come si può sdoganare come “normale” la presenza di battaglioni nazisti nell’esercito ucraino?

Tra parole d’ordine come coprifuoco e guerra, prima al virus e poi armata, militari al comando di operazioni sanitarie e poi belliche, è impossibile non vedere la continuità tra l’emergenza covid e quella ucraina.

E dopo chiusure, licenziamenti, sospensioni, arrivano anche i rincari a benzina, luce e gas, e si parla già di razionamenti. Il risultato inevitabile sarà l’impoverimento e la perdita sempre maggiore di diritti per tutti noi cittadini.

Noi diciamo:

NO GREENPASS, NO ARMI, NO CAROVITA!

SÌ AI NOSTRI DIRITTI, SÌ A UN’ITALIA NEUTRALE, SÌ AL NOSTRO BENESSERE!

Ecco perché scenderemo in Piazza Grande questo sabato 2 aprile alle ore 16 come semplici persone, semplici cittadini, senza bandiere di partito.

Ringraziamo il giornalista e regista indipendente Massimo Mazzucco, che sarà presente con noi in collegamento telefonico.

– Il Coordinamento Libertà Livorno

