16 Agosto 2022

Livorno 16 agosto 2022 – Lite ai bagni Nettuno tra due persone, donna soccorsa per un malore

Ai bagni Nettuno a Livorno, nella giornata di Ferragosto è avvenuta una lite tra due persone; un ragazzo ed una donna

Il diverbio tra il giovane e la donna è rimasto solo a parole, il giovane sarebbe stato circondato e separato dalla donna da alcuni bagnanti davanti all’ingresso dello stabilimento.

Sul posto per riportare la calma ed identificare i partecipanti alla lite è intervenuta la polizia avvisati dai responsabili dello stabilimento

Oltre alla polizia, ai bagni Nettuno inviata dal 118, è arrivata anche l’ambulanza della Misericordia di via Verdi che ha soccorso la donna per un malore. Per fortuna le condizioni della donna non in gravi

