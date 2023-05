Home

Elba

13 Maggio 2023

Lite al Serd, denunciato perchè aveva un tirapugni

Portoferraio (Isola d’Elba Livorno), 13 maggio 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio erano dovuti prontamente intervenire per calmare gli animi di due utenti del locale SERD ed evitare che venissero alle mani, per motivi ancora da chiarire. Nell’immediatezza i militari avevano rinvenuto e sequestrato un coltello e un taglierino ed una persona era stata denunciata.

Nel proseguo delle indagini sulla vicenda i Carabinieri hanno denunciato anche un 26enne elbano poiché è emerso che in quella circostanza anch’egli era in possesso di un tirapugni in metallo rinvenuto grazie a successivi approfondimenti. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’AG di Livorno a cui il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

