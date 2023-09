Home

30 Settembre 2023

Rosignano Solvay (Livorno) 30 settembre 2023 – Lite alla stazione di Solvay: 24enne fornisce false generalità, denunciato

I carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo hanno denunciato in stato di libertà un uomo per aver fornito false attestazioni sulla propria identità personale.

La pattuglia dell’Arma è intervenuta presso la stazione ferroviaria di Rosignano Solvay a seguito di una segnalazione per un’accesa lite tra due giovani.

Giunti sul posto ed individuati i soggetti coinvolti e riportati alla calma, i carabinieri hanno proceduto all’identificazione.

Uno dei due giovani, sprovvisto di documenti, ha declinato le proprie generalità con insofferenza ed un’incertezza tali da destare sospetto nei militari che hanno approfondito il controllo.

Confrontando i dati presenti in Banca Dati con i dati estrapolati dalle impronte digitali, è emerso che le generalità fornite verbalmente dal giovane corrispondevano ad un “alias”; ossia generalità diverse dalle proprie

L’Alias era già stato utilizzato dal 24enne in precedenti occasioni, verosimilmente allo scopo di non far emergere i suoi precedenti per reati controllo il patrimonio ed eludere eventuali provvedimenti a suo carico.

I carabinieri hanno quindi proceduto a denunciare in stato di libertà il giovane all’Autorità Giudiziaria labronica per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale (art.495 C.P.).

