Cronaca

Lite di coppia: acido sui genitali e in viso a lui, bottigliata a lei

28 Agosto 2022

Livorno 28 agosto 2022

Lite degenerata nel pomeriggio di ieri in via Badaloni in zona stazione

Una coppia di prima ha litigato, poi dalle parole si è passati ai fatti. Secondo una prima ricostruzione la donna (una 44enne) ad un certo punto avrebbe afferrato un contenitore con dell’acido muriatico per poi lanciarlo. L’uomo (un 50enne), dopo essere stato colpito al volto e sui genitali dall’acido per reazione avrebbe colpito la donna con una bottiglia.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza dell’SVS e due pattuglie dei carabinieri.

I militari dell’arma hanno raccolto le versioni mentre i sanitari si sono presi cura dei pazienti che poi avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale. Fortunatamente alla fine del litigio nessuna delle ferite risulta grave

