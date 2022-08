Home

Lite e botte in piazza dei Mille, interviene la municipale

20 Agosto 2022

Livorno 20 agosto 2022

Nelle prime ore di questa mattina in piazza dei Mille davanti alla farmacia, si è verificata una lite sfociata poi alle vie di fatto

Sul posto a seguito delle chiamate di alcuni residenti della zona, svegliati dalla confusione è intervenuta la polizia municipale con una decina di agenti.

Secondo quanto ricostruito nella lite sarebbero coinvolte più persone, la municipale si è adoperata per placare l’animo di un giovane che era andato in escandescenza, poi ha fermato e portato via una delle persone coinvolte, mentre una sarebbe riuscita a darsi alla fuga

