Lite fra ragazze in via Provinciale Pisana, 15enne in ospedale

Cronaca

8 Maggio 2023

Livorno 8 maggio 2023 – Lite fra ragazze in via Provinciale Pisana, 15enne in ospedale

Una 15enne è stata soccorsa fuori da un locale in via Provinciale Pisana dai volontari della Misericordia di Montenero e della Pubblica Assistenza di Collesalvetti. La 15enne era priva di sensi, poi si sarebbe ripresa e durante il trasporto in ambulanza le sue condizioni sarebbero peggiorate tanto da essere subito presa in carico dai medici del reparto emergenza urgenza dell’ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti tutto sarebbe accaduto intorno alle 04.00 del 7 maggio, quando per motivi ancora da chiarire; la 15enne in compagnia di alcune amiche avrebbe avuto una discussione con altre ragazze. Dalle parole poi si sarebbe passati a pugni e spintoni ed a avere la peggio la 15enne che è caduta a terra priva di sensi.

A indagare su quanto accaduto e a ricostruire i fatti spetterà gli agenti della polizia di stato

