10 Novembre 2023

Livorno 11 novembre 2023 – Lite in abitazione, la polizia li trova a preparare dosi di coca

Nella serata di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Livorno intervenivano via Costanza per la segnalazione di una violenta lite in abitazione.

Gli operatori giunti sul posto bussavano alla porta dell’abitazione indicata dai condòmini e una volta entrati notavano che i due individui presenti si mostravano immediatamente sorpresi e preoccupati per la presenza delle forze dell’ordine.

Gli agenti notavano sin da subito un rotolo di alluminio e un involucro in cellophane trasparente al cui interno era conservata della sostanza solida di colore bianco, risultata fin da subito in maniera evidente stupefacente del tipo cocaina

Gli agenti constatavano inoltre che uno dei soggetti si trovava seduto sul divano davanti al rotolo di alluminio, verosimilmente intento al confezionamento della cocaina tanto che un pezzo di alluminio era già stato staccato e giaceva sul tavolino, pronto per essere utilizzato.

Entrambi i 2 soggetti, livornesi di circa 50 anni, sono stati deferiti all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e venivano sequestrate la cocaina rinvenuta (circa 26 gr.) nonché il rotolo di alluminio e una bilancina di precisione funzionante.

