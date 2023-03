Home

Cronaca

5 Marzo 2023

Lite in Borgo Cappuccini, due donne in ospedale

Livorno 5 marzo 2023 –

Nella mattina di sabato 4 marzo si sono vissuti attimi di grande tensione in un bar situato a Borgo Cappuccini.

Due donne livornesi di 48 e 50 anni per motivi ancora da chiarire si sono rese protagoniste di una violenta lite. La discussione animata è presto sfociata in violenza, con una delle donne che avrebbe preso una sedia scagliandola con violenza contro l’altra. La disputa poi è proseguita all’esterno del locale fino a quando sul posto non è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Livorno. Entrambe le donne sono state curate dai volontari della Misericordia di via Verdi prima di essere trasportate in ospedale per accertamenti

