Lite in strada: denunciato 44enne per danneggiamento, resistenza e lesioni

24 Agosto 2024

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato a piede libero un uomo di 44 anni, di origini nordafricane e residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per episodi di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento è scaturito da una richiesta di aiuto arrivata ai carabinieri durante la notte, riguardante una violenta lite in corso in via Sardegna a Venturina Terme. Oltre al 44enne, sarebbe stato coinvolto anche un altro cittadino nordafricano. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l’uomo, che appariva in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di alcolici. Alla vista dei militari, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, insultando gli agenti e cercando di aggredirli per opporsi al controllo.

Una volta calmato, l’uomo è stato condotto in caserma, dove sono stati effettuati gli accertamenti per ricostruire l’intera vicenda. Dai riscontri è emerso che, poco prima dell’arrivo dei carabinieri, l’uomo avrebbe anche danneggiato un’auto parcheggiata. Alla luce dei fatti, che configurano reati di : denunciato a piede liberoresistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, il 44enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Livorno