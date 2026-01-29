Home

Lite in strada, intervengono polizia e carabinieri, denunciato un 24enne

Piombino (Livorno) 29 gennaio 2026

La Polizia di Stato di Piombino ha denunciato un giovane di 24 anni per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli operatori intervenuti per sedare una lite in strada.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Piombino hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 24enne, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento nasceva intorno alle ore 23.00 a Venturina Terme, a seguito di una segnalazione di lite in strada tra due soggetti. Una volante del Commissariato di Piombino, unitamente a un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, giungeva rapidamente sul posto per sedare la lite e procedere ai controlli.

Fin dalle prime fasi dell’intervento, uno dei due soggetti assumeva un atteggiamento fortemente aggressivo, rifiutando ogni forma di collaborazione e opponendo una decisa e reiterata resistenza agli agenti di polizia. L’uomo, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi e a desistere, continuava a divincolarsi, spintonare e sgomitare, cercando in più occasioni in maniera violenta di sottrarsi al controllo e di guadagnarsi la fuga.

Grazie alla professionalità e al sangue freddo delle forze dell’ordine intervenute, la situazione veniva ricondotta alla normalità senza conseguenze, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

Il 24enne veniva quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Piombino per gli accertamenti di rito e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.