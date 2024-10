Home

Elba

24 Ottobre 2024

Isola d’Elba (Livorno) 24 ottobre 2024 – Lite in strada, spunta un coltello: denunciato un 38enne

Notte movimentata quella dell’ultimo week-end nei pressi di un noto locale del centro cittadino di Porto Azzurro. Un uomo 38enne di nazionalità dell’est Europa ma residente in Italia, in stato di agitazione per la verosimile assunzione di bevande alcoliche, è entrato in contrasto per futili motivi con un altro avventore del posto sulla cinquantina.

Tra i due è nata una discussione, forse per una battuta poco gradita dallo straniero, che di tutta risposta ha estratto un coltello da cucina minacciando il suo avversario. Immediata la chiamata di soccorso al Numero Unico di Emergenza 112 che ha attivato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Portoferraio.

Sul posto in pochi minuti è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio che, coadiuvata da militari del Comando Stazione di Porto Azzurro, ha bloccato subito lo straniero, prima che la situazione degenerasse.

Date le circostanze, i militari lo hanno perquisito e gli hanno effettivamente rinvenuto nello zaino un coltello da cucina, tutto in acciaio con lama seghettata, che è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato condotto in caserma e all’esito della ricostruzione della vicenda, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata e sanzionato per lo stato di alterazione da assunzione eccessiva di alcolici. Rischia un anno di reclusione ed a suo carico è stata avviata anche la procedura per il Foglio di Via dall’Isola d’Elba.

