5 Giugno 2024

Livorno 5 giugno 2024 – Lite nella notte in centro: denunciati due peruviani, uno è risultato anche irregolare

Le volanti della polizia intervengono per una lite, rintracciano e denunciano due cittadini peruviani; uno per rifiuto di generalità ed ubriachezza, l’altro per violenza ed irregolarità sul territorio nazionale .

Alle h.1:00 circa di questa notte le volanti della polizia venivano inviate in via De Larderel per una lite tra più persone, durante la quale i soggetti/autori della stessa, avrebbero fatto cadere un motoveicolo in sosta danneggiandolo: la richiesta era pervenuta dalla proprietaria di uno dei mezzi.

I due uomini sarebbero stati segnalati a loro volta, da una coppia di signori quali autori di altra lite all’interno di un ristorante peruviano questa piazza XX Settembre.

Sul posto il personale di polizia rintracciava i due soggetti segnalati e successivamente identificati come due cittadini peruviani cl. 1988 ed 1989.

Gli agenti appuravano che alle ore 00:00 circa di oggi, in piazza XX Settembre all’interno di ristorante peruviano, uno dei soggetti molestava la richiedente dell’intervento anch’ella cittadina peruviana , da cui nasceva quindi il diverbio che prima si svolgeva all’interno del ristorante, dopo di chè si spostava all’esterno sulla pubblica via.

L’uomo e la donna, a questo punto, si allontanavano in direzione di Piazza della Repubblica ma notavano che i due uomini li stavano seguendo. Giunti di fronte all’attività Frenkie Pub, nasceva una nuova lite tra i tre uomini, durante la quale uno dei tre, faceva cadere un motociclo in sosta.

La coppia, a questo punto, riusciva ad allontanarsi senza essere vista e aspettare l’arrivo della polizia.

I due soggetti venivano prontamente rintracciati dalle volanti in piazza XX Settembre e accompagnati presso gli uffici di polizia per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici in quanto privi di documenti atti ad una compiuta identificazione.

La signora formalizzava querela per i fatti occorsi, altresì veniva ascoltato. un testimone che aveva assistito allo svolgimento dei fatti.

Uno dei cittadini stranieri, al momento del controllo, rifiutava di fornire agli operanti le proprie generalità e veniva deferito ex art. 651 C.P. e, visto il suo stato di ubriachezza manifesta, veniva sanzionato amministrativamente ex art. 688 C.P..

L’altro cittadino veniva deferito in stato di libertà ex art. 609 bis C.P., lo stesso, irregolare sul T.N., veniva altresì deferito in stato di libertà ex art. 10 bis D.Lgs. 286/98 e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione ai fini di regolarizzare la sua posizione sul t.n.

