Cronaca

30 Dicembre 2021

Lite per auto su passo carrabile, in due all’ospedale

Livorno 30 dicembre 2021

Lite per un’auto sul passo carrabile in via Guarducci, sul posto è intervenuta la polizia e la Croce Rossa

Il fatto risale al 28 dicembre e da quanto appurato sembrerebbe che un uomo di 31 anni abbia parcheggiato l’auto davanti ad un passo carrabile per consegnare la spesa, quando un 64enne che non sarebbe potuto uscire con la sua vettura avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il 31enne

I due sono stati trasportati al pronto soccorso per refertarsi mentre la polizia ha raccolto le deposizioni per procedere con gli accertamenti di rito

