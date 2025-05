Home

Cronaca

Lite tra ex alla riconsegna dei figli degenera in rissa, denunciate tre persone

Cronaca

7 Maggio 2025

Lite tra ex alla riconsegna dei figli degenera in rissa, denunciate tre persone

Livorno 7 maggio 2025 Lite tra ex alla riconsegna dei figli degenera in rissa, denunciate tre persone

I Carabinieri della Stazione di Montenero, all’esito di un’attività di indagine scaturita da un intervento effettuato la sera di Pasqua in via Provinciale Pisana, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno tre persone, un uomo e due donne, tutti di origine dell’est Europa e di età compresa tra i trenta ed i quarant’anni, ritenuti responsabili di rissa.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il tutto trarrebbe origine da un litigio scaturito tra due ex coniugi per incomprensioni legate anche alla gestione di figli in comune che poi sarebbe degenerata in discussioni più accese sino a colluttazioni causate dell’intromissione di terzi nella questione.

L’uomo, sui quarant’anni, infatti, all’atto di riportare i ragazzi a casa e riconsegnarli alla madre oltre la trentina, dopo aver trascorso con loro il giorno di festa, a causa del clima già teso creatosi nelle ore precedenti con la donna, con cui aveva avuto scambi di messaggi recriminatori si è trovato a fronteggiare la ex moglie con la quale è scaturita un’accesa discussione. Da qui si è avviato un aspro litigio, a cui hanno preso parte attiva anche altri connazionali amici della donna giunti per fare da pacieri ma che in realtà partendo dalle offese sarebbe partita un’aggressione reciproca vera e propria.

Le indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Montenero hanno fatto emergere il coinvolgimento attivo di tre soggetti, che, nel partecipare pubblicamente alla predetta violenta contesa, avrebbero messo in serio pericolo oltre l’incolumità loro e di terze persone, soprattutto dei figli minori, e sono stati pertanto denunciati in stato di libertà per il reato di rissa.

Lite tra ex alla riconsegna dei figli degenera in rissa, denunciate tre persone