Lite tra ex in piazza Attias, intervengono carabinieri e polizia

20 Ottobre 2021

Livorno 20 ottobre 2021

Caos in piazza Attias oggi pomeriggio poco prima delle 16.30

Sul posto polizia e carabinieri per riportare la calma

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo si sa rabbe recato in un panificio dove all’interno si trovava la sua ex per avere spiegazioni sulla fine della storia.

L’uomo sarebbe entrato nel locale con una catena e dopo una lite avrebbe minacciato di spaccare tutto.

La lite è continuata poi in strada davanti a molti passanti. L’intervento delle forze dell’ordine è riuscito a far calmare l’uomo e a togliergli la catena.

I due sono stati poi portati nella caserma dei carabinieri per ricostruire l’accaduto ascoltando le loro versioni e nel caso pormalizzare eventuali denunce

