Lite tra extracomunitari in piazza Cavour, uno prova a disfarsi di alcuni involucri di droga

10 Luglio 2025

Livorno 10 luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nordafricano 26enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri, all’esito di un intervento notturno in piazza Cavour per la segnalazione di un’accesa lite in atto, hanno trovato sul posto dei cittadini extracomunitari.

Attese le discordanti versioni su quanto accaduto in precedenza, gli uomini dell’Arma hanno proceduto ad identificare i presenti, uno dei quali, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di allontanarsi, con ciò facendo cadere dalla tasca dei pantaloni alcuni involucri. Oltre a bloccarlo, i carabinieri hanno recuperato i predetti involucri appurando che si trattava di 4 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 2,5 gr, verosimilmente pronta per essere spacciata.

Una volta posta in sequestro la sostanza, il detentore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per detenzione ai fini di spaccio.