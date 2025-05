Home

Lite tra extracomunitari ubriachi vicino al Comune: bottiglie lanciate e due feriti, nordafricano denunciato per possesso di un taglierino

29 Maggio 2025

Livorno 29 maggio 2025 Lite tra extracomunitari ubriachi vicino al Comune: bottiglie lanciate e due feriti, nordafricano denunciato per possesso di un taglierino

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro, con il supporto dei colleghi del locale NORM, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino africano sulla trentina per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri, al termine di un intervento notturno disposto dalla centrale operativa 112 NUE in viale Avvalorati per una lite in atto con lancio di bottiglie, hanno trovato sul posto due uomini extracomunitari in evidente stato di ebbrezza alcolica che riportavano entrambi delle ferite da taglio non gravi, su alcune parti del corpo, esito di un asserito acceso litigio per futili motivi e sul quale sono state fornite versioni contrastanti per cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

Data la situazione, gli uomini dell’Arma hanno richiesto l’intervento di personale medico che si è occupato del trasporto in ospedale. Nel corso delle operazioni uno dei due uomini è stato trovato in possesso di un taglierino con lama di 10 cm di cui non ha saputo fornire giustificata motivazione del possesso nonché del porto in luogo pubblico e l’arma impropria è stata quindi sottoposta a sequestro dai carabinieri. Il detentore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno.

