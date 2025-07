Home

21 Luglio 2025

Lite tra giovani in località La Cecinella, un arresto e una denuncia

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio effettuati dai Carabinieri in tutte le aree della città, i Carabinieri della Compagnia di Cecina, al termine di un intervento per rissa presso la pineta di Marina di Cecina, hanno arrestato un 20enne residente in provincia di Firenze, con precedenti, per resistenza e lesioni e denunciato un altro giovane del pisano per rissa.

Gli eventi si sono verificati in tarda serata, a seguito della richiesta di intervento, pervenuta alla centrale operativa dei carabinieri dal 112 NUE, che segnalava un’accesa lite tra alcuni giovani. I Carabinieri che avevano fra l’altro alcune pattuglie nella zona in servizio esterno di pronto intervento, sono giunti in pochi istanti sul posto e hanno individuato due delle persone segnalate in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcolici.

Alla vista dei Carabinieri, intervenuti anche per tutelare l’incolumità di altri cittadini, il 20enne si è ulteriormente agitato, divenendo sempre più aggressivo tanto da rendere necessario l’intervento, in ausilio, anche di altro equipaggio.

Inizialmente il giovane avrebbe assunto una condotta aggressiva solo verbale nei confronti degli operanti, proferendo minacce e opponendo resistenza per impedire l’identificazione del correo e sottrarlo al controllo, ma successivamente avrebbe assunto anche una condotta violenta nei confronti dei militari, che hanno dovuto procedere a bloccarlo prontamente per riportare la calma.

Detta attività di polizia giudiziaria si inserisce nel costante ed intensificato impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, in ottica di prevenzione dei reati, ma soprattutto orientato nelle aree boschive spesso teatro di spaccio di sostanze alle fasce più giovani della popolazione nei pressi dei locali della movida in cui questi vanno a radunarsi.

Nella circostanza i due soggetti fermati pressi della località “La Cecinella” sono stati condotti in caserma per gli atti di rito e quindi dichiarati uno in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni mentre l’altro denunciato in stato di libertà per rissa.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida all’esito della quale la mattina odierna il GIP competente del Tribunale di Livorno ha convalidato l’operato dei Carabinieri.

