29 Settembre 2025

Livorno 29 settembre 2025 Lite tra venditore abusivo e cittadino al mercato, Perini (FdI): “Finalmente è dovuta intervenire la Municipale”

Nuove polemiche sulla situazione in piazza Cavallotti, cuore del mercato cittadino. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, ha affidato ai social un duro sfogo contro la presenza sempre più massiccia e, a suo dire, “arrogante e prepotente” dei venditori abusivi.

Secondo Perini, in alcuni punti dell’area mercatale lo spazio occupato da banchi improvvisati e merce contraffatta sarebbe ormai talmente esteso da rendere difficoltoso persino il passaggio dei pedoni.

Una tensione che si sarebbe trasformata in scontro, quando un cittadino, impossibilitato a transitare, ha avuto un alterco con uno dei venditori abusivi. Solo l’intervento della Polizia Municipale ha riportato la calma.

Il consigliere ha poi puntato il dito contro le amministrazioni comunali di centrosinistra, accusandole di avere tollerato per anni questa “forma di illegalità”, al punto – sostiene Perini – che gli abusivi sarebbero diventati i “privilegiati della piazza”, lavorando senza pagare tasse, contributi o l’occupazione di suolo pubblico.

Un nuovo episodio che riporta al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza, del decoro urbano e della gestione degli spazi pubblici nel cuore di Livorno.

