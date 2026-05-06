Home

Provincia

Cecina

Lite violenta a colpi di bottiglia nel centro di Cecina: due denunciati dalla Polizia

Cecina

6 Maggio 2026

Lite violenta a colpi di bottiglia nel centro di Cecina: due denunciati dalla Polizia

Cecina (Livorno) 6 maggio 2026 Lite violenta a colpi di bottiglia nel centro di Cecina: due denunciati dalla Polizia

Notte di tensione nel cuore di Cecina, dove la Polizia di Stato è intervenuta per sedare una violenta lite tra due uomini, culminata in un’aggressione a colpi di bottiglia. I fatti risalgono alla notte del 25 aprile, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha allertato le forze dell’ordine per una rissa in corso in pieno centro.

La Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è giunta rapidamente sul posto, trovandosi di fronte a una scena particolarmente critica: i due uomini, entrambi stranieri e in evidente stato di ebbrezza, stavano ancora litigando animatamente, riportando già vistose ferite sanguinanti al volto.

Gli agenti sono intervenuti con prontezza per separarli e mettere fine allo scontro, richiedendo contestualmente l’intervento del personale sanitario. Entrambi sono stati trasportati in Pronto Soccorso per le cure necessarie: uno ha riportato un lieve trauma cranico, mentre l’altro ha subito ferite più gravi, rendendo necessari punti di sutura in tre diverse zone del viso, causati dai cocci di bottiglia utilizzati durante la lite.

A causa dello stato di alterazione alcolica dei due coinvolti, non è stato possibile chiarire nell’immediato le cause dello scontro. Tuttavia, secondo quanto emerso dagli accertamenti, alla base dell’episodio vi sarebbero futili motivi. Oltre alle lesioni reciproche, i due uomini dovranno rispondere anche dei danni provocati alle vetrine di un esercizio commerciale nelle vicinanze, colpite durante la colluttazione.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Per uno dei due si profila inoltre la possibilità di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, al termine dell’iter giudiziario.